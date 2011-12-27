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Dünya

Benazir Butto anılıyor RAVALPİNDİ (A.A) 

27 Aralık 2011 15:29

-Benazir Butto anılıyor RAVALPİNDİ (A.A) - 27.12.2011 - Pakistan'ın eski Başbakanı ve muhalefet lideri Benazir Butto'nun ölümünün dördüncü yıl dönümünde ülkenin güneyindeki memleketi Larkana'daki mezarının başında anıldı. Mezarının başında yapılan ilk törene, Butto'nun eşi Pakistan Cumhurbaşkanı Ali Asıf Zerdari, Başbakanı Yusuf Rıza Gilani ve Pakistan Halk Partisi'nin yetkilileri katıldı. Mezarın başında dualar okundu, mezara çiçekler bırakıldı. Pakistan'ın çeşitli yerlerinden insanlar da Butto'nun mezarını ziyaret etti. Ağlayan kalabalık, "Şehit Benazir. Benazir ölmedi" sloganları attı, bayraklar açtı. Sind ve Beluçistan eyaletlerinde "halk tatili" ilan edildi. Bu arada Butto'nun öldürüldüğü Ravalpindi'de ise sabahın erken saatlerinden itibaren çoğu kadın çok sayıda kişi akın etti. Ellerinde bayraklar ve Butto'nun posterlerini taşıyan Pakistanlılar, Butto'nun öldürüldüğü yere mum yakarak, gül yaprakları bıraktılar. Butto'nun Öldürüldüğü yerde anma töreni de düzenledi. Törene Pakistan Halk partisinin önde gelen isimleri ve siyasetçiler katıldı. Polisin çok yoğun güvenlik önlemleri aldığı törende olay çıkmadı.

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