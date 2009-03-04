Ben yaşıyorum, verin şu maaşımı!

Kahramanmaraşlı bir vatandaş, yaşlılık maaşının Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), öldüğü gerekçesiyle kesilmesi üzerine, Meclis’e başvurarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.



Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesine bağlı Avşarlı Köyünden TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, dilekçesinde, aldığı yaşlılık maaşının SGK tarafından, öldüğü gerekçesiyle kesildiğini ifade etti.



Komisyon da vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için, SGK'ya yazı yazarak durumunu sordu.



SGK'dan gönderilen cevabi yazıda; 1 Kasım 1998'den itibaren yaşlılık aylığı alan vatandaşın, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yapılan sorgulaması sonucunda ölü görünmesi nedeniyle, 1 Mart 2008 tarihinde, yaşlılık aylığı ödemesinin durdurulduğu ifade edildi.



Ancak, vatandaşın kimlik numarasıyla yapılan inceleme sonucunda sağ olduğu ve kayıtlara hatalı girildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Daha sonra, ilgilinin doğru olan yeni kimlik numarası işlenerek, biriken 773,44 TL yaşlılık aylığının hesabına yatırıldığı kaydedildi.

