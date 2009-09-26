Ben yaparım, Arslan yapmaz!

Cezaevine konuldu

Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, tutuklanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan için, “Ergenekoncu diye bilinen kesimlerle ilişkisi yüzünden hedef seçildi. Oysa o 28 Şubat’ta da hukuku savundu” dedi.Halen Eskişehir Emniyet Müdürü olan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Hanefi Avcı, uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Habip Kanat’a yönelik operasyon sonrasında tutuklanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın suçu olduğuna inanmadığını söyledi. Mlliyet gazetesinin haberine göre, Avcı, “Bu işle yakından uzaktan alakası olduğuna inanmıyorum. Bu işe karışması mümkün değil, ben karışırım o karışmaz” dedi.Bir dönemde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı(KOM) yapan Avcı, Arslan’ın ‘Ergenekoncu’ diye bilinen bazı kişilerle tanışıklığı ve Ergenekon soruşturmasındaki hukukdışılıklara karşı olduğunu alenen söylediği için hedef seçildiği yorumunu yaptı. Kendisi de Ergenekon soruşturmasında tanık olan Avcı’nın Emin Aslan’ın tutuklanmasıyla ilgli yorumu şöyle:Emin Bey’in uzaktan yakından bu işe karışmasına imkân yok. Ben olsam karışırım ama, Emin Bey karışmaz. Yani, o kadar eminim. Emin Bey, dünya yerinden oynasa böyle bir şey yapmaz, böyle bir şeye girmez. Habip Kanat’ın eleman olup olmaması önemli değil. Önemli olan şu: Emin Bey, bu adamın suçuna iştirak etmiş mi, etmemiş mi? Bence karışmamıştır.Adam elemanmış, değilmiş önemli değil. Emin Bey bu adama bilerek, isteyerek destek mi olmuş, yoksa geçmişte bilgi vermesi, gelip gitmesi nedeniyle insan zannedip destek mi olmaya çalışmış? Önemli olan odur.Yoksa, Emin Bey’in ona bilerek destek olmasının imkânı yok. Adamın uyuşturucu ticareti yaptığına dair Bulgarların ve Suudilerin yazıları varmış galiba Daire’de. Ama, bunları Emin Bey görmez zaten bir kısmını. Çünkü, bunlar bir not olarak gelmiş galiba. Görse bilerek destek vermez zaten.Bence ‘Ergenekoncu’ diye bilinen kişilerle ilişkilerinden dolayı, Emin bey hedef seçilmiş ve üzerine gidilmiştir. Yoksa, Emin Bey’in uyuşturucu gibi işlerle hiç ilgisinin olmayacağını Emniyet’te kime sorarsanız sorun bilir.Hiç kimse yüzde 1 ihtimal dahi veremez. Böyle işlerin karşısında korkunç çekingen bir insandır. Böyle bir işi yapmaz, yapamaz. Yapacak olsa Habip Kanat gibi dandik bir adama mı düşecek? Oğlu şirket kurmuşmuş falan. Bunlar basit ve inandırıcı olmayan şeyler. Ama, ortada inandırıcı olan uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair somut şeyler var mı? Hayır. Bu olay yanlış algılanmıştır.(“Ergenekoncu derken kimleri kastediyorsunuz?” sorusuna Avcı’nın yanıtı) Asker de var sivil de. Haberal’la da (Prof. Mehmet Haberal), askerlerle de, Anayasa Mahkemesi’nin bazı üyeleriyle de samimidir. Her zaman namuslu hareket ettiği için Emniyet içinde yapılacak bir dönem yapılan yargısız infazlara karşı durmuştur, hukuku çalıştırmıştır. Öte yandan Ergenekon soruşturmasındaki hukukdışılıklara karşı görüşünü alenen söylemiştir.Ergenekoncuları desteklemez ama o hukukdışılıklara karşı çıktığını alenen de söylüyordu. Herhalde bu konular da göze batmıştır. Emin Bey geçmişte de ‘28 Şubat’ta da mağdur olanlara karşı hukuku savunmuştur.Kimseye haksızlık yapmadığı, ezbere karşı çıkmadığı için o zaman da ‘Fethullahçı’ diye damgalanmıştı. Ayrıca, bir Ergenekon iddianamesinde ismini geçirdiler. Düzgün ve vefalı iyi bir insandır. Emin Bey’e, sağdan bakanlar solcu, soldan bakanlar sağcı görür. Oysa ortada, düzgün bir adamdır aslında.Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan ve haklarındaki karar yüzlerine okunan Emin Arslan ile 4. sınıf emniyet müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral tutuklandı. Delilleri karartmak ve bilgi sızdırmakla suçlanan Arslan, Nemutlu ve Aral, Üsküdar’daki Paşakapısı Cezaevi’ne konuldu. Arslan, cezaevine girerken gazetecilere, “Söylenecek bir şey yok. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum” dedi.