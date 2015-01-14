'Ben ve Messi dışında başkası olduğunu sanmıyorum'

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde 3. kez Altın Top Ödülü'nü almasına rağmen ödül töreninde duygusal anlar yaşamasıyla ilgili olarak, "Bu ödülü kazanmak için ne kadar çok çalıştığımı hatırladım ve duygusallaştım. Bu durumun ödülü daha önce kazanmamla ilgisi yok" dedi. "Bu başarıyı yakalamamda emeği geçen Real Madridli takım arkadaşlarıma, kulübüme ve Portekizlilere bu nedenle teşekkür borçluyum" diyen Ronaldo, "Altın Top harika bir sezon geçirdiğimi gösteriyor ve 2015'e de aynı motivasyonla hazırlanmamı sağlıyor. Bu çok az insanın başarabileceği bir şey. Ben ve Messi dışında başkası olduğunu da sanmıyorum. Ödülü yeniden kaldırmak istiyorum" dedi" ifadelerini kullandı.

FIFA'ya konuşan Ronaldo, Altın Top'u kariyerinde 3 kez kazanacağını daha önce düşmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Dürüst olmak gerekirse, bu denli başarılı olmayı beklemiyordum. Her şey çok hızlı oldu ve bu formu korumak gerçekten de çok zor. Sekiz sezondur üst üste yılın 11'ine seçilmekten ve her dönem en iyi 3 futbolcu arasında yer almaktan gurur duyuyorum...

...çünkü bu çok az insanın başarabileceği bir şey. Ben ve Messi dışında başkası olduğunu da sanmıyorum. Bu gerçekten de çok tatmin edici bir başarı."

'Tüm zamanların en iyileri arasında...'

Portekizli golcü, futbol dünyasına adını şimdiden altın harflerle yazdırdığı görüşüne katılmadığını ifade ederek, "Yaptıklarım ve başardıklarım nedeniyle takımsal ve bireysel bazda futbol tarihinde her ne kadar bir yerim olsa da henüz unutulmazlar arasında değilim. Tüm zamanların en iyileri arasında bana da iyi bir sayfa ayrılacağını düşünmek yine de beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in "40 yaşında futbolu bırakacağına" dair önceden yaptığı açıklamaları da değerlendiren Ronaldo, uzun yıllar futbol oynamak istediğini belirterek, "29 yaşındayım ama kendimi hala 25 gibi hissediyorum. Üst seviyede 5 ile 7 yıl arasında oynamayı planlıyorum. Sonrasına bakacağız. 40 yaş düşünülebilir ama bu yıllar geçtikçe kendimi nasıl hissettiğim, motivasyonum ve takıma sağlayacağım katkıya göre değişebilecek bir durum" dedi.

Ronaldo, geçmişte kalan başarılarını unutarak her sezon futbola yeniden başlıyormuş gibi hissettiğini ve bu sayede her sezon kendini daha da geliştirebildiğine de dikkati çekti.

'Kafama hiçbir şeyi takmayarak...'

Geçen sezon Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına rağmen Portekiz Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'nda aynı başarıyı gösterememesinin nedenlerini açıklayan Ronaldo, şunları söyledi:

"Milli takımda geçen yılki performansımdan pişman değilim. Sakatlandığım Şampiyonlar Ligi finalinin ardından iki hafta dinlendim çünkü acı çekiyordum ve bu durum Dünya Kupası'nda oynamamın önüne geçiyordu. Teknik direktöre, takıma beni çağırmaması gerektiğini söyleyebilir, kafama hiçbir şeyi takmayarak tatilime başlayabilirdim.

Bu benim için kolay seçenek olur ve kimse turnuvada oynamadığım için beni konuşmazdı. Buna rağmen sorunumla yüzleştim çünkü sakatlığımı mazeret göstererek bilerek oynamadığım yönünde eleştiriler çıkacaktı. Birçok insanın bildiği gibi kupada yüzde yüz sağlıklı değildim ve bunu tam performansımı sahaya yansıtamamanın bahanesi olarak göstermedim.

Bu fedakarlıklarım, kendimi adamam ve alın terim sayesinde bugün bu başarıya imza attım. Tanrı her şeyi görüyor ve geçen sezonun en iyisi olduğum için buradayım."