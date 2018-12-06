"Ben ve Maradona, Messi'den uzak ara daha iyiyiz"

Brezilya'nın efsane ismi Pele, kendisininin ve Arjantin'in efsane ismi Diego Maradona'nın Lionel Messi'den uzak ara iyi olduğunu söyledi.

"Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi ismi kim?" sorusuna dair yeni bir açıklama daha geldi. Bu alandaki en iyi isimlerden biri olarak gösterilen Pele, Messi'yi değerlendirirken, "Sadece bir yeteneği var. Gollerini sadece sol ayağıyla atıyor" dedi. Brezilyalı efsane, kendisinin ve Maradona'nın yıldız oyuncudan daha iyi olduğuun savundu.

Barcelonalı oyuncuyu değerlendiren Pele, "Pele ile nasıl kıyaslarsınız. Kafa golleri, sol ve sağ ayağıyla şutları olan birini nasıl sadece bir ayağını kullanan birisiyle nasıl karşılaştırırsınız? Messi'nin sadece bir yeteneği var ve kafa şutları yok" dedi.

Kendisini Messi'den daha iyi olarak nitelendiren Pele, bazı isimlerin de Arjantinli oyuncunun önünde olduğunu savundu. Maradona'nın da Messi'den iyi olduğunu savunan Pele, "Uzak ara Maradona en iyi oyunculardan bir tanesi. Eğer 'Messi'den daha iyi miydi?' diye soracak olursanız, evet daha iyiydi. Franz Beckenbauer ve Johan Cruyff da mükemmel oyunculardı" diye konuştu.

Pele'nin kendisini ve Maradona'yı daha iyi olarak nitelemesine karşın Messi, İspanya Ligi'nde Barcelona ile çıktığı 653 maçta 567 gol kaydetti. Arjantin Milli Takımı ile büyük bir başarı yakalayamasa da 128 maça 65 gol sığdırdı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü 5 kez kazanan Messi, Barcelona'nın 9 lig, 4 Şampiyonlar Ligi ve 3 de Kulüp Dünya Kupası şampiyonluklarında büyük pay sahibi oldu.