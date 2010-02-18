Ben terörist miyim? Ne silahı, kim bunlar?

T24 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, HSYK’nın, Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’ın özel yetkilerini kaldırmasının ardından tutuklanma kararına itiraz etti. Ancak tutuklama kararını da veren Erzurum Özel Yetkili 2.?Ağır Ceza Mahkemesi itirazı oybirliğiyle reddetti.



Erzincan’da önceki gün makamının ve evinin aranmasından sonra gözaltına alınan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Erzurum’a getirilerek Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Önceki akşam saat 23.30’da adliyeye götürülen Cihaner, burada Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit suçlamalarından Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’a ifade verdi. Sorgu dün saat 06.30’a kadar sürdü. Şanal, Cihaner’i tutuklanması istemiyle Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti. Cihaner, saat 07.00’de mahkemeye çıkarıldı ve 3 saatlik sorgunun ardından 09.56’da tutuklandı. Cihaner saat 10.40’ta Erzurum H Tipi Cezaevi’ne götürüldü.



Başsavcı Cihaner’in avukatı Hamit Sekman, “Bir yanda Özel Yetkili Savcı Osman Şanal diğer yanda bir ilin Başsavcısı İlhan Cihaner. Dana önce aralarında husumet, şikâyet olmuş. HSYK’da dosya var. Gayriciddi suçlamalar var. Yargı ayaklar altına alındı. Yargı bağımsızlığı tehlikeye düştü. Tüm savcı ve yargıçlar şu an tehdit altında” dedi.





Sorgu 10 saat sürdü



Cihaner’e yaklaşık 10 saat süren savcılık ve mahkeme sorgusunda, özellikle, Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı iddia edilen ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ ile ilgili sorular yöneltildi. Uzun süredir gerginlik yaşadığı Şanal tarafından bizzat sorgulanan Cihaner’in sorgusunun başında, “Gözaltına alınmam ve sorgulanmam hukuka uygun değil. Ancak hukuka olan saygımdan dolayı ifade vereceğim” dediği öğrenildi.





Cemaat soruşturması



Cihaner’e, yürüttüğü cemaat soruşturması sırasında, bazı muhbirleri, cemaat soruşturmasında ismi geçen kişilerin evlerine, yasadışı dokümanlar, kasetler ve silah koymaları konusunda görevlendirdiği iddiaları da soruldu. Cihaner, bu suçlamaların da gizli tanık ifadelerine dayanan, hukuki dayanaktan yoksun suçlamalar olduğunu kaydetti. Cihaner, cemaat soruşturmasını neden Erzurum Başsavcılığı’na devretmediğinin sorulması üzerine, kendisinin bir “silahsız örgüt” soruşturması yürüttüğünü, “silahlı örgüt” soruşturmasını ancak özel yetkili savcının yürütebileceğini vurguladı. Bu noktada aleyhinde ifade veren bazı muhbirlerin “bazı evlere silah bırakmamız talimatını verdi” iddialarının dayanaksızlığının da ortaya çıktığını söyledi.





Tutukluluğa itiraz reddedildi



HSYK’nın, Şanal’ın, yetkisini aşarak bu işlemleri yaptığına karar vermesinin ardından, Cihaner avukatı aracılığıyla tutuklama kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, HSYK’nın kararına atıf yapıldı. Yapılan itiraz, tutuklama kararını veren Erzurum Özel Yetkili 2.?Ağır Ceza Mahkemesi’nce oybirliğiyle reddedildi. Cihaner’in tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından avukatı Baki Uzun, “İtiraz reddedilmiştir. Herhangi bir gerekçesi yoktur” dedi. Uzun, ikinci bir konunun özel savcının yetkilerinin kaldırılması olduğunu belirterek, “Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan tedbir talep ettik. Çünkü kendisi incelemeleri yapmak, el konulan evrakı incelemek istemektedir. Şanal el koyduğu delillerin mühürlü torbasını bizi kullanarak açmak istedi. Kendisi görevden alındığı için bizi kullanmasına izin vermedik” dedi. Mahkemenin bu taleplerini de reddettiğini belirten Uzun, “Gerekçesi çok ilginçtir. ‘Henüz savcıya yapılmış bir tebligat olmadığından dolayı, savcının yetkisini kaldırıp kaldırmadığı mahkememizce bilinmemektedir’ diye itiraz reddedilmiştir” diye konuştu. Bu arada Cihaner’in avukatlarından Turgut Kazan da Adalet Bakanlığı’na başvurarak, Cihaner’in tutuklanması kararının kanun yararına bozma yoluyla Yargıtay’a taşınmasını istedi.





‘Ben terörist miyim?’



Savcı Şanal, Cihaner’e 10 saat süren sorguda birçok soru yöneltti. Sorulardan çoğu Albay Dursun Çiçek ve İrtica Eylem Planı’ndaki ıslak imzayla ilgiliydi. Şanal’ın, Cihaner’e yönelttiği sorular yüzünden sert tartışma yaşandı. İşte tartışmalara yol açan sorular ve yanıtları:



ŞANAL: Ergenekon terör örgütüyle bağlantınız var mı?



CİHANER: Ergenekon mu? Ben hukuk adamıyım Ergenekon ile ne işim olur?



ŞANAL: Çiçek’i tanıyor musunuz? Buluştunuz mu? O belgeyi gördünüz mü?



CİHANER: Tanımam. Kendisiyle karşılaşmadım. Telefonda bile görüşmedim.



ŞANAL: Erzincan’daki operasyonları neden polisle yürütmediniz?



CİHANER: Gizli bir operasyondu. Bu nedenle güvendiğim isimlerle yaptım, poliste sızma olabilirdi.



ŞANAL: Silahlı bir örgüt diyorsunuz neden bize bilgi vermediniz?



CİHANER: Silahlı örgüt olduğunu siz söylediniz ve benden dosyayı aldınız.



ŞANAL: Gizli tanıklarla ilgili ne diyeceksiniz?



CİHANER: Hiçbirini tanımıyorum.



ŞANAL: Adı geçen isimlere size silah temin ederim, sizi korurum dediniz mi?



CİHANER: Ben terörist miyim? Ne silahı, kim bunlar?



ŞANAL: Size bu operasyonu yapmanızı kim söyledi?



CİHANER: Bunlar ağır ithamlar, meslek hayatımda kimseden emir almadım. Kasıt var sorularınızda. Ben görevimin gereğini yaptım. Varsa suçum Yargıtay karar verir, siz değil.



Şanal’ın sorguda Cihaner’e “3. Ordu Komutanı Saldıray Berk’in, 29 Mart seçimi öncesi darbe yapılamazsa cemaat soruşturmasının başlatılması, 2011 seçimi öncesi anketlerde AKP önde çıkarsa darbe yapılması gibi kararlar aldığı tespit edilmiştir. Cemaatlere bu nedenle mi soruşturma başlatıldı?” sorusunu da yönelttiği öğrenildi.



