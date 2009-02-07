'Ben, pop dinleyicisine rap dinletebilen bir adamım'

Bu kez birçok ünlü şarkıcı, 'divalarla düet yapan adam' rapçi Ege Çubukçu'nu yeni albümü için bu stüdyoya girdiler.



Ege Çubukçu, hayatımıza 2005’te çıkardığı Bir Gün isimli albümle girdi. Ayşe Hatun Önal ile düet yaptığı çıkış şarkısı Hey DJ, dönemin hitleri arasındaydı.



Bunu Gülben Ergen’le klip çekimi ve düeti takip etti. Ardından Ajda Pekkan konserine çıktı. Albümünde Ferhat Göçer’le, ekranda da Hande Yener’le düet yaptı. Şimdi ikinci albümünü çıkardı. Bu albüm için pek çok ünlü şarkıcı onunla yeniden stüdyoya girdi, şarkı söyledi. Müziğini, “Vokalim rap, sound’um R&B ve hip hop” diye tanımlıyor. Divalarla düet yapan şarkıcı olarak anılmaktan da çok memnun.



*Ege Çubukçu’nun düet macerası Hey DJ ile başladı.



*Şarkısını stüdyoda tesadüfen dinleyip beğenen Ayşe Hatun Önal şarkıda yer almak istedi.



*Birlikte kamera karşına geçtiler. Parça 2006 yazının hitleri arasına girdi.



*Ege’nin albümünü dinleme fırsatı bulan Hande Yener de tarzını beğendi. Okan Bayülgen’in geçtiğimiz sene yayınlanan Televizyon Makinesi programında “Apayrı” isimli şarkısında onunla düet yaptı. Bunun videosu ertesi gün internete düştü, kulüplerde çaldı. Bu birliktelik birkaç konserde daha devam etti.



*Ege, özel bir gecede Hayko Cepkin’e eşlik etti.



*Kurtalan Ekpres ile sahneye çıktı.



*Onu en çok heyecanlandıran Ajda Pekkan’la “Ajda Discoda” projesinde yer almak oldu: “Küçükken hayran olduğum ve Eurovision’a katıldığı Petrol şarkısıyla dans ettiğim Ajda Pekkan’la sahneye çıkmak çok gurur vericiydi” diyor. Birliktelik yaz aylarında, Turkcell Kuruçeşme Arena’daki Ajda Pekkan konserlerinde de devam etti. İkili sahnede Palavra’yı seslendirdi.



*Geçtiğimiz yaz, Gülben Ergen’in son albümündeki Avrupa şarkısının, EURO 2008 versiyonunda karşımıza çıktı. Futbol hayranı olan Çubukçu, Gülben Ergen’den teklif alınca kendi söyleyeceği bölümün sözlerini yarım saatte yazdı. Bu düet yazın hitleri arasına girdi.



*Bir süre önce piyasaya çıkan Aslı Güngör’ün ilk albümünde de Beni Tanı isimli şarkıda düeti var.

*Şimdi Işın Karaca’nın son albümünde bir parçaya düet yapma aşamasında.



Popçular onu neden seviyor



“Ben, pop dinleyicisine rap dinletebilen bir adamım” diyor. Ama bazı hayranlarından ve rap dinleyicilerinden, popçularla düet yaptığı için tepki görüyor: “Başarılı isimlerle ve bir pop şarkıcısıyla çalışmak suç değil. Beni mahkemeye çıkartıp ‘Ege Çubukçu 13 sanatçıyla düet yaptı, asın’ mı diyecekler? Ayrıca farklı tarzları birleştirmek heyecan verici.” Şimdi Ege Çubukçu’nun hayalinde Şebnem Ferah, MFÖ ve Duman’la düet yapmak var.



Seks yapmakta yanlış bir şey yok



Kliplerimdeki cipleri görüp beni yargılıyorlar. Oysa bu, ben de öyle arabalar kullanıyorum anlamına gelmiyor. Murat 131 ile klip çekemezdim ya. Bir de klipteki kızlar konuşuluyor. Onların çoğu arkadaşım. 26 yaşındayım. Hayatımda tek bir insan da, aşkı bulmak için denemeler yaptığım bir sürü insan da olabilir. Öpüşmek ve seks yapmakta yanlış bir şey yok. Sürekli küfür edip kavga çıkarmak problem.



Claude Challe albümünde yeri hazır



Ege Çubukçu, bir buçuk yılda hazırladığı ikinci albümünü çıkardı. Geçen üç yılda vokali güçlenmiş. Müziğinin alt yapıları gelişmiş ve elektronik tınılar eklenmiş. Tabii düetler yine eksik değil. Pamela Spence ve Ferhat Göçer’le stüdyoya girmiş. Albümdeki en ilginç düet ise, Ajda Pekkan ile yapılan “İsyan Etsem”. Ajda Pekkan’ın 1978 tarihli “Duygularımın Bittiği” şarkısının sözleriyle başlıyor, Ege Çubukçu’nun yazdığı yeni sözlerle devam ediyor. Şarkıların bir kısmı MySpace’den dinlenebiliyor. İnleyen Nağmeler adlı diğer şarkının, ünlü DJ Claude Challe’in yeni albümüne gireceğini öğreniyoruz.



Tekmişim kimine göre hiçmişim aç sözlüğü gör ne kadar ekşiymişim

Ege Çubukçu hakkında internetteki forumlarda pek çok yorum var. Kimi gece hayatını anlatan sözlerini, kimi kolyesini, kimi kliplerindeki arabaları ve yaşam tarzını eleştiriyor. Ağzından çıkan her cümle rap aleminde konuşuluyor. Bunlara üzülüyor. Son albümünde “Tekmişim, kimine göre hiçmişim aç sözlüğü gör ne kadar ekşiymişim” diyen bir şarkısı bile var: “Ekşi Sözlük okuyarak beni tanımaya çalışanlar var. Olmadığım biri gibi yansıtılıyorum. Bunlar beni çok üzüyor ve canımı sıkıyor.”



Rap müziği 11 yaşında keşfetti



Ege Çubukçu İzmirli. Rap müziği 11 yaşında eline geçen toplama bir albümde keşfetti. 2Be isimli lise grubuyla festivallere katıldı. İzmir’in tanınmış gruplarından İzmir Coast ile tanıştı. Grup için söz yazıp vokal yaptı. Yaz Geldi şarkısı, albüm çıkmadan İzmir kulüplerinde popüler oldu. Plak şirketi sahibi Özkan Ulusoy ile tanıştıktan sonra ülke genelinde 350 konser verdi. Ağustos 2005’te “Bir Gün” adlı ilk albümünü çıkardı. Bilgi Üniversitesi’nde sahne sanatları okuyor. “Hiç müzik eğitimi almadım ama çok müzik dinledim” diyor.



(Hürriyet)



