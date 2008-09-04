“Ben Paolo Di Canio değilim”

West Ham’ın yeni transferi David Di Michele, bir dönem İngiliz kulübünün de formasını giyen İtalyan efsane Paolo Di Canio gibi olmanın zor bir şey olduğunu ancak taraftarların sevgisini kazanmak için elinden geleni yapacağını belirtti.



Transfer sezonunun son dakikalarında Torino’dan West Ham’a kiralanan 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 25 maçta yedi gol kaydetmişti.



Transferi sonrası Sky Sport İtalia’ya konuşan Di Michele, Torino’da fazla forma şansı bulamayacağını anladığı için İngiltere’ye geldiğini söyledi.



“Başkanım beni bırakmak istemiyordu ancak Torino kadrosunda bu sezon yer bulmam çok zor gözüküyordu ve ben de oynamak istiyordum.”



“Uzun süredir İtalya dışında başka bir ülkede futbol oynamak istiyordum.”



Di Michele, West Ham’da 1999-2003 yılları arasında efsaneleşen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Paolo Di Canio’nun yerini dolduramayacağını ancak onun gibi olmak için çok çalışacağını söyledi.



“Di Canio’dan daha iyi olabilmek kolay bir iş değil. Yinede taraftarlara kendimi sevdirmek için elimden geleni yapacağım.”



“West Ham’a gelerek doğru bir iş yaptığımı düşünüyorum.”



İtalya milli takımı formasını altı kez giyen Di Michele, Gökmavili takımla son olarak Eylül 2006’da Fransa ile oynanan ve kendisi açısından mağlubiyetle sonuçlanan Euro 2008 elemelerinde boy göstermişti.



Goal