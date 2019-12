'Ben özgürlüğü seçtim'

İlişkide oyunları sevmem



Evet... Beşiktaş Kültür Merkezi'ndeki ilk proje 'Otogargara'ydı. Orada bir sene oyunculuk yaptım, sonra ayrıldım. O zaman çok şeydim ben... 'O mu, bu mu, yoksa şunu mu yapsam?' diye takılıyordum.Evet. Onun için de evden çıkamayan geri zekalının biriydim yani!Valla o işe de girdim; her hafta her hafta sıkılıyordum. Şimdiki gibi 100 dakika da değil üstelik 45 dakika. Ama yine de 'Ben bu işi nasıl yapacağım?' diyordum.'Avrupa Yakası'nda mı? Hayır hiç. Doğaçlama başka bir yol çizmek demek. Yeni bir kanal oluşturabilmek ve o kanalın içerisinde de bir mantık oluşturabilmek... En güzel doğaçlama budur. Dizi 100 dakika olunca metni devam ettirmen gerekiyor. Öbür türlü bütünlük sağlayamazsın...Her oyuncu performansının geniş bir kitleye hitap etmesini bekler. Memnunum ama her hafta onu yüksek tutmak zorlayıcı oluyor. Ben kendi dünyamda hareket eden birisiyim. Yaptığım şey çok popüler olursa seviniyorum. 'Avrupa Yakası' çok popüler bir iş ama ben o kadar popüler değilim.Hayatımı planlamam. Bir kere yaşlandığımı düşünüyorum artık. (36 yaşında...) Çok gençken de kendimi yaşlı hissederdim. Şimdi 90 yaşında falan hissediyorum. Onun için çocuk istemem. Çünkü o bir hayat biçimi ve ben o hayat biçiminin içerisine girmek istemiyorum. 'Baba' olmak istemiyorum! Hayatla ilgili yeniliklere açık olmak istiyorum.Evet. Ben onu çok güzel atlattım. Arkadaş çevremle hep aynı yaşlarda olduğumuz için aşağı yukarı aynı dönemde bunalıma girdik. Bunalım şuydu: Herkesin bir arızası çıkmaya başladı. Hastalıklar çıktı, ufak tefek şeyler de olsa, bizi ürküttü. Herkes tırstı. Yani bu hayat biçimiyle artık devam edemeyiz gibi bir şey oldu. Yeni bir hayat biçimine geçmemiz lazım. Karar veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Birkaç arkadaşım öyle gitti.Evlenip çoluk çocuğa karıştı! Daha klasik bir hayat hikayesinin içine girdiler. Ben şunu düşünüyorum: 30'la 40 arasında karar verme evresi var. Bu senin hayatının kararı. Ben bağımsızlığı seçtim. Ondan dolayı da daha şanslı görüyorum kendimi.Özgür olmak!Yok...Uzun ilişkilerim oldu... Bu konuda uzman değilim ama ilişki dediğin de biter yani!İnsan ilişkilerinde oyunları doğru bulmam. Ve Türkiye'de biz çok oyun yapıyoruz. Çok oyuncuyuz. Halbuki işi uzatmaktan başka bir şey değil bu. İlişkinin en basiti hep beraber içki içebilmek... En basiti bu!Arkadaşlarımla olmayı çok seviyorum. Play station oynuyoruz, muhabbet ediyoruz.Oyun... İnsanların birbirlerine yaptıkları oyunlar! Herkes başına geleni anlatıyor ve gerçekten komiğime gidiyor böyle şeyler.Yok. Zaten iş atmosferiyle yeteri kadar ilgileniyorum bir de orada iş geyiği çevirmek istemiyorum. O yoruyor beni.Evet...Sosyalliğim orası. Sütunun dibinde duruyorum elimde de bir bira, o geçiyor öbürü geçiyor... İşim beni geriyor. Sırtımda iki el varmış gibi oluyor. İçkiyle rahatlıyorum.İki-üç gün öncesinden rolün havasına giriyorum. Alkolü bırakıyorum. Vücudumu güçlendirmeye çalışıyorum. Rehaveti kaldırmaya çalışıyorum. 'Acaba insanlar eğlenecek mi?' diye düşünüyorum...O konuya çok gerçekçi bakıyorum ben. Dönem dönem projeler hazırlıyorum. Her projenin kendi atmosferi vardır. Onun atmosferine girmeden yapılmaz o iş. 'Burhan Altıntop' benim için bir atmosfer. 'Bu yıl devam etsin mi?' dediklerinde ben 'Acaba Burhan Altıntop'un ruh dünyası devam edecek mi?' diye kendime sorarım. Burhan Altıntop'un atmosferini kaybettiğim an bir saniye bile oynayamıyorum.Çok oluyor. Onun için de atmosferi çok önemsiyorum.Evet biliyorum... Ve hâlâ atmosferi diri tutmak o kadar zor geliyor ki!Öyle olmasa yapmam zaten. Seneye de devam edebilirim aslında. Ama artık başka yollara sapmak istiyorum. Bir sene daha olursa artık tekrara girebilir ve bu beni mutsuz edebilir. O yüzden artık ben son sezon olarak görüyorum bunu.Film yapmak istiyorum...Evet... Her türlü imkanım da var artık. Yapımcılar da çalışmak istiyorlar. Sadece 'Avrupa Yakası'nın atmosferi bittikten sonra geçmek istiyorum o işe.Düşünüyorum çünkü oynamak istediğim roller var. Kendini önemli sanan insanları çok severim. 'Zabıta İrfan', 'Burhan Altıntop' gibi hava atmasını seven, olmamış şeyleri olmuş gibi gösteren tipler... Öyle roller geldiği için oyunculuğu sevdim. İstemediğim bir işi yapmıyorum zaten. Oyunculuk benim için mutlu olmak demek. Mutlu olmak için yapıyorum bunu..Mizah yapan insanı, çok korkutan bir ülke burası... Çok korkuttular. Oysa mizahçı hiç korku yaşamamalı. Sen mesela bir kapıcı yapıyorsun kapıcılar başlıyor, şoför yapıyorsun şoförler başlıyor. Keyfin kaçıyor tabii o zaman da... Hoşgörü yok. O hoşgörü kalktı artık. Bir şey önersen 'Olur mu lan öyle şey' muhabbeti var yani...92-93... Şu anda ülkenin yayıncılıkla ilgili problemleri var ya. Ben hepsini yaşadım o zaman. Tecrübeliyim. Konservatuvarda okuduğum için 'Bon Jovi, Pink Floyd çalalım' diye açtık.Abim bir gün bir avuç bilezikle geldi. Yengemin bileziklerini almış. Kayseri'ye gidip verici aldık. Hazır vericiler vardı. Adamın biri laboratuvar kurmuş, kendisi yapıyordu... O da ayrı bir hikâyeydi...Ben sunuyordum. Böyle programlar falan yapıyorduk. Sonra abim geldi, 'Engin parayı nereden kazanacağız?' dedi. Ben de konservatuvardayım ama bir yandan da Erbaa'nın çocuğuyum yani, kulaktan dolma bilgilerim var; 'Reklam alacağız' dedik. 'Fabrikalar var onlar bize reklam verir' diye düşündük... Gittik tabii, 'Yok! Neyin reklamı?' Tepkiler böyle. 'Bizim zaten sattığımız mal belli ne reklamı yapacağız?' diyor adam...Kiremit!Bizim plan tutmadı, reklam gelmedi. Bu arada radyoya yandan istekler geliyordu...Yani yandaki apartmanlardan, kağıda isteklerini yazıp getiriyorlar... Abim bunun üzerine 'Paralı istek yapalım' dedi; küçük bir paraya istek çalmaya başladık. Kral TV'yi 1992'de biz kurduk yani... (Gülüyor)İstekler patladı. Radyo bir anda 'pinkflayt'tan Ferdi Tayfur'lara, Orhan Gencebay'lara geldi. Arabesk bir kanala döndü. Sonra bu işte para var diye Erbaa'da dört beş radyo daha kuruldu ve hepsi tek tek battı!