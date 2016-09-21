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“Ben ölmeye gidiyorum” diyen çocuk ortaya çıktı

“Arandığımı televizyondan öğrendim, Konya’ya gitmiştim”

21 Eylül 2016 20:45

Tuzla’da ailesine “Ben ölmeye gidiyorum” dedikten sonra ortadan kaybolan ve IŞİD’e katıldığı değerlendirilen F.Ç., Ümraniye’de polise teslim oldu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, genç kızın arandığını televizyondan gördüğünü, gittiği Konya'dan otobüse binerek İstanbul'a geldiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma Çocuk şube müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortak olarak soruşturuluyor.

“IŞİD’e katıldı”

Tuzla'da ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki kız sabah saatlerinde evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Genç kız geride bıraktığı notta “Ölüme gidiyorum, arayıp sormayın” şeklinde mesaj bırakmıştı. Genç kızın ailesi son günlerde internet üzerinden bazı kişilerle konuşan kızlarının, çarşaf giyerek örtündüğünü söylemiş ve kızlarının IŞİD terör örgütüne katılmak için evden kaçmış olabileceğini iddia etmişti.

“Konya’ya gitmiştim”

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis tarafından her yerde aranan 15 yaşındaki kız., bugün Ümraniye'de ortaya çıktı. Polis merkezine gelerek teslim olan 15 yaşındaki kız “Arandığımı televizyondan öğrendim. Konya'ya gitmiştim. Oradan bir otobüse binerek İstanbul'a döndüm” dediği öğrenildi Genç kızın Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan olay Çocuk Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak olarak soruşturuluyor. Polisin genç kızın kayıp olduğu dönemde kimlerle irtibatta olduğunun araştırdığı belirtildi.

 

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