"Ben muhalefet partisi mensubu olsam, hemen Cemil İpekçi ile buluşurdum"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ünlü modacı Cemil İpekçi'nin, "Ama bugün bakınca Tayyip Bey’in en azından iki yıl daha bu ülkenin başında olması lazım" açıklamasını köşesine taşıyarak yorumladı. Türkiye'de Cemil İpekçi gibi düşünen milyonların varlığına işaret eden yazar, iktidara gelmek isteyen muhalefet partisi mensubuna, "Ben olsam, hemen Cemil İpekçi ile buluşurdum" dedi.

Ahmet Hakan, "Etkili muhalefetin yolu Cemil İpekçi'den geçiyor" diyerek yazısında şu noktalara değindi:

"Cemil İpekçi demiş ki:

Ben iki kere AK Parti’ye oy vermiştim. Sonra Gezi’de gönlüm kırıldı, kestim.

Ama bugün bakınca Tayyip Bey’in en azından iki yıl daha bu ülkenin başında olması lazım.

Çünkü geri kalan liderlere bakınca hiçbirinin ülkeyi ayağa kaldıramayacağını görüyorum.

Hatta daha beter yerin dibine gömerler.

Cemil İpekçi neyi temsil ediyor?

Şunu temsil ediyor:



AK Parti’den yüz çevirmeye namzet olup da diğerlerine zerre güvenmeyenleri temsil ediyor.

Cemil İpekçi gibi milyonlar var bu ülkede...

Ben muhalefet partisi mensubu olsam ve “Bundan sonra çok etkili bir muhalefet yapıp iktidara geleceğim” diye bir karar alsam...

Hemen Cemil İpekçi ile buluşurdum.

Sorardım ona:

Niye bizim ülkeyi ayağa kaldıramayacağımızı düşünüyorsun?

Niye bizim ülkeyi daha beter yerin dibine batıracağımızı düşünüyorsun?

Niye bize güvenmiyorsun? Nedir bizdeki sorun?

Bu soruların cevabıyla yüzleşemeyen muhalefet partilerinden bir cacık olma ihtimali sıfırın bile altındadır! "

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