Ben koşuyorum kadınlar okusun diye, sen de gelsene

Op. Dr. Aytun Aktan

Sonbahar geldi. Benim için İstanbul’da kasım demek, Boğaz Köprüsü’nü koşarak geçmek demek. Kent yaşamının tüm zorluklarını aşarak, her yerde, her mevsimde koşabilmek öyle harika ki. O derin nefesi ciğerlerimin en derinine hapsetmek ve bunun kıymetini bilerek mutlu olmak. Bu büyük bir tutku.

Son yıllarda, özellikle sahilde bize kalan kısıtlı yeşil alanlarda, sokak aralarında sabahın en erken saatleri, henüz kent yükünü almamışken koşan bir sürü insana rastlayabilirsiniz. Onlardan biriyim ben. Bir süre sonra o yüzler birbirlerinin adlarını bilmese de çok tanıdık hâle dönerler. Günaydınlar, gülümsemeler. Sosyal medyanın da katkılarıyla koşu grupları ve sonra da bağışlarla büyüyen “iyilik peşinde koşmalar.”

“Niye bu kadar koşuyorsun, amacın ne” sorularının cevabının en güzeli yarış zamanlarında, “tanımadığım insanlara yardım eli uzatmaya çalışmak” oluyor. Benim koştuğum adımlara bağışlarıyla destek olan tüm çevremi, omuzlarıma yük değil arkama rüzgâr olarak alıyorum.

Her sene farklı bir sosyal sorumluluk için koştum. Bu sene anneler ve çocukları için koşacağım. Onlar okuma yazma öğrenebilsinler, meslek edinebilsinler, eğitim alabilsinler diye. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) için bu sene İstanbul Maratonu’nda 15 kilometre koşacağım, her sene daha hızlı koşuyorum ve daha fazla. Her kilometrede, adıma bağış yapmış tüm destekçilerimle birlikte kaç kadını eğitimsizliğin zincirinden kurtarıp hürleştireceğiz.

Hadi gelin birlikte koşalım ya da gelemeyen herkes için ben koşayım. Bizler koştukça toplanan bağışlarla neler yapılabildiğine inanamayacaksınız. Doğduğumuz coğrafyayı, aileyi, zamanı seçemeyiz, ama sonrasını değiştirebiliriz. Değiştirmek için imkânı olmayanlara biz ışık olalım. Eğitimli kadınlar dünyayı değiştirir. Yapılan her 170 liralık bağış bir kadının üç aylık eğitim almasını sağlayacak. Proje detaylarına

http://acevlekosuyorum.blogspot.com.tr/ buradan bakabilirsiniz.

Bağış kampanyası 16 Kasım Pazar günü yapılacak maraton tamamlandıktan sonraki iki hafta boyunca da sürecek. Yani bağış yapmakta gecikmiş olmayacaksınız, kasım ayı sonuna kadar iyilik için koşuşturma sürecek.

Bağışlarınızı yaparken açıklama kısmını aşağıdaki gibi doldurursanız ben de bağışlarınızı takip edebilir, size teşekkür sertifikalarınızı iletebilirim.

Alıcı Adı: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Banka Adı: Finansbank Elmadağ Şubesi

İBAN No: TR53 0011 1000 0000 0010 6699 42

Dekont Açıklama: AA (Adım Adım grubunun kısaltması, mutlaka yazılmalı) - Koşucu adı (Aytun Aktan) / Bağışçı adı (kendi adınız)

Online bağış için: https://www.acev.org/bagis