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Yaşam

'Ben idam edilmesi gereken bir hayvanım'

Ukrayna’da 25 yıl boyunca yaklaşık 40 kız ve genç kadının ölümü ve tecavüzüyle suçlanan Ukraynalı Serhiy Tkach, ömür boyu hapis cezasına çarptır

25 Aralık 2008 02:00

Ukrayna’da 25 yıl boyunca yaklaşık 40 kız ve genç kadının ölümü ve tecavüzüyle suçlanan Ukraynalı Serhiy Tkach, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk Kenti’ndeki davada söz alan Tkach, "100 kişinin ölümünden sorumluyum. Ben idam edilmesi gereken bir hayvanım" dedi. Yaşları 8 ile 18 arasında değişen kızları boğarak öldürdükten sonra bedenleri üzerinde cinsel isteklerini gideren eski bir polis memuru olan Tkach’ın yüzünden 10 suçsuz kişi aynı suçlamalarla hapse atılmıştı.

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