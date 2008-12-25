Ukrayna’da 25 yıl boyunca yaklaşık 40 kız ve genç kadının ölümü ve
tecavüzüyle suçlanan Ukraynalı Serhiy Tkach, ömür boyu hapis cezasına
çarptırıldı.
Ukrayna’nın Dnipropetrovsk Kenti’ndeki davada söz alan Tkach, "100
kişinin ölümünden sorumluyum. Ben idam edilmesi gereken bir hayvanım"
dedi. Yaşları 8 ile 18 arasında değişen kızları boğarak öldürdükten
sonra bedenleri üzerinde cinsel isteklerini gideren eski bir polis
memuru olan Tkach’ın yüzünden 10 suçsuz kişi aynı suçlamalarla hapse
atılmıştı.