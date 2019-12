'Ben Güney, Tuncay Güney'

Ergenekon davasının kilit ismi olarak gösterilen Tuncay Güney, bu kez de James Bond’luğa soyundu. Her sözü ayrı bir sansasyon yaratan Güney, Türkiye’den kaçarak gittiği Kanada’da Toronto Star gazetesine, ‘Bond benim yanımda solda sıfır kalır’ dedi.



Ergenekon davasının kilit ismi Tuncay Güney, Türkiye’den kaçarak yerleştiği Kanada’da ülkenin en çok satan gazetelerinden Toronto Star’a röportaj verdi. Gazetenin birinci sayfadan verdiği röportajı yapan muhabir Cathal Kelly, Güney ile ilk karşılaşmasını şöyle anlattı: Toronto’nun kuzeyinde bir iş merkezindeki ofiste Tuncay Güney, elini uzatarak kendini bana “Şu anda dünyanın en meşhur ajanıyla konuşuyorsunuz” diye tanıttı. Tercüman aracılığıyla konuşurken, ses tonunun alaycı ve küçümseyici olduğunu hissettim. Ama çok önemli şeylerden bahsetti. 36 yaşındaki eski gazeteci, bana Hizbullah liderlerinden Amerikalı senatörlere, İranlı bir general yardımıyla Türk istihbaratından nasıl kaçtığını, asi Kürt liderleri ve Irak Başbakanı Celal Talabani ile arkadaşlığını anlattı. Ve şaka ile karışık “James Bond benim yanımda solda sıfır kalır” dedi. Bunlar gözlüklü, eski Müslüman ama şimdi aşırı muhafazakar Yahudi kıyafeti giyen bir insandan duyulacak çılgınca bir hikaye. Ancak anavatanında hiç de hafife alınmıyor. O Türkiye’de bir çok ünlü ismin Türk hükümetini devirmekle suçlandığı bir davanın kilit ismi.



‘Davanın kara kutusuyum’



Ülkedeki birçok Türk, davanın laik ordu ile İslam yanlısı hükümet partisi AK Parti arasındaki çekişmenin bir sonucu olduğunu düşünüyor. Türk savcılarına göre, Ergenekon kod adlı aşırı milliyetçi karmaşık örgüt pek çok siyasi suikast ve ölümcül terörist saldırının arkasında. Bütün ipuçları Güney’in sekiz yıl önce sağladığı bilgiye bağlı. Güney, düzenli olarak uydu aracılığıyla Türk televizyonlarına bombalar fırlatmaya devam ediyor. Bu hafta Türk mahkemesi yetkilileri Tuncay Güney’in cevaplaması için Ergenekon’la ilgili 37 soru sordular: “Onlar ayrılıkçı Kürtlerle anlaştı mı? Kimleri öldürdüler? Uluslararası uyuşturucu mafyası ile bağlantıları nedir?” “Ergenekon’un ‘kara kutu’suyum” diyor Güney Türk basının kendisine taktığı ismi kullanarak. “Bana ulaşmadan hiçbir şeyi çözemezler.”



Mossad’lı sanmayın diye



Güney’in tanınmayan bir gazeteciden meşhur biri haline gelmesi 2001 yılında başladı. O yıl çalıntı bir aracı satmaya çalışırken yakalandı. Dokuz günden fazla süren sorgulamaların ardından polise, Türk hükümetini bozmaya yönelik karmaşık bir olay dizisi anlattı. Sorgulama boyunca işkenceye maruz kaldığını iddia ediyor: “Kendi kendime, bir gün bunun intikamını alacağım dedim.” Polis Güney’in apartmanında yaptığı araştırmada altı çuval belge buluyor, bunlardan bazılarının üzerinde çok gizli yazıları var. Kağıtlarda Türkiye’nin en ileri gelen insanlarının bazılarının adı geçiyor. Değişik gruplar Güney’e farklı şekilde suçlamalarda bulunuyor. Güney ise tüm bu iddiaları reddediyor. Röportaj için fotoğraf çekeceğimiz sırada kafasındaki geniş şapkayı çıkarıyor. Çünkü kendisinin Mossad için çalıştığını iddia edenleri destekleyeceğini düşünüyor.



Elmaslarımla geçiniyorum



Seyahat yasağına rağmen gizemli bir şekilde Türkiye’den ABD’ye kaçmayı başarmış. 2004’te New York’tan Toronto’ya gelmek zorunda kalmış. Şu anda çok işlek bir sokakta bir oda arkadaşı ile yaşıyor, Geçen ağustos’ta aldığı ve Kanada’da mülteci olarak yaşamasına imkan sağlayan belgenin fotokopisini gösteriyor. Güney şu an işsiz. Kendini kredi kartları geçindiriyor ve ekliyor: ”Altınlarım ve elmaslarımla geçiniyorum. İnan bana; onlar sadece oyun oynuyor. Bazen bizim oynadığımız gibi. Onlar hiçbir şey yapmayacak. Sadece beni korkutmaya çalışıyorlar.“ Güney Türkiye’de dönüşümüyle ve provokativ sözleriyle meşhur biri. Ayrıca, Türkiye’yi terk etmesinden sonra Yahudiliğe dönmesi olayı var. Ailesinin Mısır’dan Türkiye’ye göç ederek yaşamak için kendini Müslüman olarak tanıtan Yahudilerden olduğunu iddia ediyor. Konuşmasında pek çok defa sekiz yıl önceki işkence iddiasını yeniliyor: ”Ben avantaja sahibim, hükümet değil. Ölene kadar bu oyunu sürdüreceğim.“ n



Dönersem ölürüm



Kanada gazetelerinden Globe and Mail de internet sitesinde Güney’i ”Bu adam da neyin nesi oluyor?“ diye manşet yaptı: “Güney zamanında Mossad için ajanlık yaptığını ve bu yüzden Kahire’de mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Kanada’da kafasında siyah şapkası ve siyah montu ile haham gibi dolaşan ama kendini onlardan olmayan biri olarak gösteren Güney, gazetemize Türkçe yolladığı e-mail’de ‘Eğer Türkiye’ye dönersem ölüm meleği ile baş başa kalırım’ dedi.



007 James Bond



Adı: James Bond

Yaş: 40’lı yaşlarda

Hayattaki en büyük tutkusu: Güzel kadınlar

Tahsili: İngiltere’nin en ünlü özel lisesi Eton Lisesi mezunu

Medeni durumu: Bekar

En büyük silahı: Susturuculu Baretta tabanca

Kimin için çalışıyor: İngiltere Kraliçesi

Serveti: Tam bilinmemekle birlikte para sıkıntısı hiç çekmedi. Bol bol harcadı. Lüksü seviyor.

Askerlik durumu: 17 yaşından 31 yaşına kadar İngiliz Donanmasında görev yaptı

Otomobil: Genellikle Aston Martin olmak üzere son model otomobilleri tercih ediyor.



000 TUNCAY GÜNEY



Adı: Tuncay Güney. Ancak Daniel Levi, Kemal Kosba ve Tuncay Bubay isimleriyle de biliniyor.

Yaş: 36

Tahsili: İlkokul mezunu

Medeni durumu: Bekar, Birçok kez eşcinsel olduğu iddia edildi.

En büyük silahı: Türkiye’de yeri yerinden oynatan sözleri, yani dili..

Kimin için çalışıyor: Hâlâ bir sır

Serveti: Kanada’da parasız olduğunu söyledi.

Askerlik Durumu: Eşcinsel olduğu için askerlik yapmadığı söyleniyor.

Otomobil: 2001’de çalıntı araç satarken yakalandı.