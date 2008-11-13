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Ben gişe adamı değilim

Özgü Namal, çekilen bir filmden çok gişenin konuşulmasını eleştirdi

13 Kasım 2008 02:00

Genç oyuncu Özgü Namal, çekilen bir filmden çok gişenin konuşulmasını eleştirerek ’O yapımcının sorunu’ dedi ve başarı kriterinin gişe olmadığını vurguladı...

Son dönemde ’Güneşin Oğlu’ filmiyle gündeme gelen oyuncu Özgü Namal, kimi çevreler tarafından filmden çok gişenin tartışılması konusunu eleştirerek "Yapımcının sorunu o kazanıyor parayı. Gişeye o sevinsin" dedi.

CNNTURK’te katıldığı ’Nası Yani?’ programında Beyaz’ın bazı yapımcıların filmlerine oyuncu seçerken gişeyi düşünerek tercih yapmalarını vurgulaması üzerine Özgün Namal, "Öyle düşünüyorlarsa düşünsünler. Benim gişe problemim olmadı. Mutluluk da Beynelmilel de kendine yakışır gişeyle kapattı sezonu. Polis de öyle. polis de beklediğmizin üstünde bir gişe yaptı. Biz bile şaşırdık. Ben hiç öyle düşündüklerini zannetmiyorum. Eğer düşünüyorlarsa da düşünsünler. Çünkü benim için hiç dert değil. Benim başarı kriterim bu değil çünkü. Ben bir gişe adamı değilim yani. Böyle hesap kitap yapamam ben işime oyunuma ve sanatıma ve samimiyete bakarım. Gişe onların olsun" şeklinde konuştu.

Namal, Yılmaz Erdoğan’ın çektiği Organize İşler filminin 2,5 milyon gişe yaptığı ve Mutluluk’un da 500 bin gişesinin hatırlatılması üzerine "Gişe benim için dert değil. Her tür gişede de bulundum" dedi.

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