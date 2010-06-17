Ben de giremiyorum, siz de girmeyin!

T24 - Atatürk’e hakaret içeren videolar nedeniyle erişime kapatılan Youtube’a girdiğini söyleyen Başbakan Erdoğan da artık mağdur. Gazze baskını sonrası siteye konan ve Başbakan’a hakaret çeren montajlı görüntülerin kaldırılması isteğine ret yanıtı alan BTK, siteye erişimi daha da zorlaştırmaya hazırlanıyor



Türkiye, Youtube ve Google ekseninde zaman zaman “devletin zirvesi”nin de katılımıyla internette özgürlüğü tartışırken perde gerisinde devlet otoritesi ile internet siteleri arasında çetin müzakerelerin yürütüldüğü ortaya çıktı.



Son olarak İsrail’in Mavi Marmara saldırısının ardından Başbakan Erdoğan’la ilgili hakaret içeren montajlı görüntülerin Youtube’a düşmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti.



“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na saldırı niteliğindeki montaj videolarının kaldırılmasını” iste yen ancak site yönetiminden “internet özgürlüğü”nü kısıtlamak gerekçesiyle ret yanıtı alan BTK, siteye erişimi daha da zorlaştıracak politika izlemeye başladı. Konuyla ilgili bir BTK yetkilisi site yöneticilerini defalarca uyardıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlattı, diğer ülkelerin bu tür taleplerinin yerine getirildiğine dikkat çekti. Öte yandan BTK geçen haftaya damga vuran Youtube ve Google krizinin ardından bu sitelerin yöneticileriyle görüşmek için girişimde bulundu, ancak Google yetkilileri randevuya gelmedi.





Erdoğan: Ben giriyorum siz de girin



Youtube, 5 Mayıs 2008’de Atatürk’e hakaret görüntüleri nedeniyle yargı kararıyla kapatıldı. Site 10 görüntüden altısını kaldırdı ancak dolaşımda kalan dört görüntü nedeniyle bu siteye erişim yasağı sürüyor. Başbakan Erdoğan, 2008 sonunda Hindistan gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “yasaklı” Youtube’a girdiğini belirterek, “Ben giriyorum, siz de girin” demişti.







