'Ben de büyüyünce AK Partili olacağım'

T24 - Manavgat'ta AK Parti Antalya milletvekili adaylarının seçim bürosu açılışına katılan ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Sümer Tilmaç, Deniz Baykal'la birlikte yetişmesinden dolayı kendisine ve beraber yetiştikleri kişilere "mikrobik bir virüs yani muhalefet virüsü bulaştığını" belirterek "Benim için 'Ne kadar yalaka bir artist' diye düşünmenizi istemem. Takım tutar gibi parti tutmanın zamanı geçti. Benim türkiye'de taş üstüne taş koyan herkese saygım var. AK Parti türkiye'de seçim sahnesine çıkmasıyla birlikte çıtayı yükseklere taşıdı. Bu ülkede sokağını tanımayan, halkını tanımayan halkı ve sokağı için bir şey yapamaz. O yüzden sizleri kutluyorum, bu ülkede siyaset ve politika yapmak yürek ister. Sizleri bu cesaretinizden dolayı kutluyorum. Bu parti geleceğin partisi, kalıcı bir partidir. İnşallah biz de büyüyünce bu partiye geçeriz" dedi.



AK Parti Antalya milletvekili adayları Menderes Türel ve Abdurahman Arıcı'nın Manavgat Hisar caddesindeki seçim bürosu açılışına katılan ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Sümer Tilmaç, açılışa katılanlardan kendisi için 'Ne kadar yalaka bir artist' diye düşünmemelerini isteyerek "Benim türkiye'de taş üstüne taş koyan herkese saygım var. Biraz da Deniz Baykal'ın abimiz olması ve onunla yetişmemizden dolayı bize mikrobik bir virüs yani muhalefet virüsü bulaştı. Ama türkiye şöyle bir gerçeği yaşıyor; takım tutar gibi siyaset olmuyor maalesef. AK Parti'nin türkiye'de seçimlere katılması ve belediye yönetimine müdahale etmesiyle çok enterasandır çıta alabildiğine yükseldi. Biz sanatçılar olarak bunu çok ciddi anlamda gözlemliyoruz. Yetişmiş eleman anlamında, dikkat ederseniz sizin partinizde AK Parti'de çok bilindik fotoğraflar yok. AK Parti gördüğümüz kadarıyla seçilmiş insanlardan oluşuyor. İfadelerimde tuhaflık olursa özür diliyorum. Ben burada şunu söylemek istiyorum: Bu ülke çok şeye layık. Bu ülkede sokağını tanımayan, halkını tanımayan halkı ve sokağı için bir şey yapamaz. O yüzden sizleri kutluyorum, bu ülkede siyaset ve politika yapmak yürek ister. Sizleri bu cesaretinizden dolayı kutluyorum. Bu parti geleceğin partisi, kalıcı bir partidir. İnşallah biz de büyüyünce bu partiye geçeriz" dedi.







