'Ben de aldatılmaya izin verdim diyebilirim'

Son olarak TMSF ile anlaşmasına eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun da aracı olmasıyla gündeme gelen Hülya Avşar, aldatılma konusunda erkeğin tek başına sorumlu tutulamayacağını söyledi.



Çilingiroğlu ile evliliği boyunca sık sık aldatılma haberleriyle basına konu olan Avşar, bir erkeğin aldatması için kadının da izin vermesi gerektiğini söyledi. Aldatmada sorumluluğun iki tarafta olduğunu belirten Avşar, “O zaman bana da, ‘Siz de evliyken aldatılmaya izin mi verdiniz?’ diye sorabilirsiniz. Düşününce “Evet, izin verdim” diyebilirim. Çünkü ortada bir hata varsa, o iki kişiliktir” dedi.

