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'Ben bugüne bugün Cahit Berkay'ım!'

Yola çıkmaktan vazgeçip taksiden inen Berkay, habercilerin üzerine yürüdü

30 Ocak 2015 11:51

Cahit Berkay, önceki akşam Beyoğlu Hayal Kahvesi çıkışı bir arkadaşıyla görüntülenince gazetecilere tepki gösterdi.

Cahit Berkay, önceki akşam Beyoğlu Hayal Kahvesi’ndeydi. Mekandan bir kadınla çıkıp taksiye binen usta müzisyen, flaşlar patlayınca tepki gösterdi.

Yola çıkmaktan vazgeçip taksiden inen Berkay, habercilerin üzerine yürüdü.

“Ben bugüne bugün Cahit Berkay’ım. Siz kimsiniz? Beni çekemezsiniz kardeşim. Bu kız aslında sanatçım ama sevgilim olduğunu yazacaksınız değil mi?” diyen Berkay, daha sonra taksiye binerek mekanı terk etti.

 

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