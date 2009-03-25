'Ben ahlaksız, edepsiz biri değilim'

Sinema oyuncusu Şahan Gökbakar, Recep İvedik 2 filmini 6 haftada, 4 milyon 270 bin kişinin izlediğini söyledi.



Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Gökbakar, Recep İvedik 2 filmiyle ilgili soruları yanıtladı.



Öğrencilere Recep İvedik karakterinin ortaya çıkış öyküsünü anlatan Şahan Gökbakar, “Özel bir televizyon kanalında skeç programı hazırlıyordum. O sırada bir internet haberinden esinlendim. Bir kadın komşusu tarafından çekilip, düşürülmüş. Haberde bir adam vardı. Bu adam nasıl olabilir diye düşündüm. Aynanın karşısında kendime makyaj yaptım. Sonuçta ortaya Recep İvedik gibi bir adam çıktı” diye konuştu.



Recep İvedik filmlerini çekerken fazla gişe hasılatı yapacağını düşünmediklerini kaydeden Gökbakar, çekimler bitince ellerindeki filmin izleyici çekeceğine inandıklarını belirterek, şunları söyledi:



“Recep İvedik filmini çekerken (ya tutmazsa) diye değil, (ya tutarsa) diye düşünüyordum. Filmi çekerken bu filmin bu kadar fazla gişe yapacağını ve Türk sinemasının rekorlar filmi olacağını öngörmedik. Yapımcımız da öngörmedi. Fakat çekimler bitti, elimizdeki ürünü gördük. Ondan sonra yapımcı Faruk Aksoy ile konuştuk. Aksoy, (Ben yapımcıyım, ilk defa elimde bir tane film var, bu ürün 700 bin gişe yapsa üzülmem, 4,5 milyon yapsa da şaşırmam) dedi. Film, bizim için böyle bir yerde duruyordu. Youtube'daki izlenme oranlarıyla film gayet güzel bir yere gidecek diye düşünmeye başladık. Zaten ilk hafta açılıştan sonra ve devamındaki haftalarda güzel bir yere gitti. Recep İvedik 2 filmini şu anda 4 milyon 270 bin kişi izledi. İlk filmi ise 4 milyon 300 bin kişi izlemişti. İlk film bu sayıya 10. haftada, ikinci film ise 6. haftada ulaştı. İlk filmin rekorunu kırmaya 40 bin seyirci kaldı.”



'Bu espriler günlük hayatta yapılıyor'



Filme yönelik eleştirileri umursamadığını ifade eden Gökbakar, filmin keyifli kısmıyla ilgilendiğini dile getirerek, “Geri kalan kısımlarını filmi çekerken de yazarken de çok düşündüm. Sonuçta ben de edepsiz, ahlaksız biri değilim. Benim de hayatımda ahlak kuralları var. Bence yapılan filmin içinde kullanılan kelimeler ve esprilerin çoğu hepimizin günlük hayatında rahatça yaptığı ve yapmaktan çekinmediği espriler. Bunun aksini de iddia eden olmadı. Edenleri de sosyal hayatlarında gördüm. (Ben hiç küfür etmem) diyen birine inanmıyorum” şeklinde konuştu.



Komedi filmleri üzerinde yoğunlaşmak istediğini kaydeden Şahan Gökbakar, ekonomik krizin olduğu bir dönemde insanların kahkaha atmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Kardeşi Togan ile çalışma nedeninin mali etkenler olmadığını ifade eden Gökbakar, “25 yıldır kardeşimle beraber yaşadığım için beni çok iyi tanıyor. Recep İvedik'i oynamak çok zor bir iş. Kardeşimle çalışmak beni çok rahatlatıyor. Bu yüzden kardeşimle çalışmayı tercih ettim. Performans sırasında kardeşim kamera karşısında gülünce daha çok coşuyorum. Başka bir yönetmenle çalışmayı bu yüzden düşünmedim” ifadesini kullandı.



'Ben çocukken Cem Yılmaz vardı'



Gökbakar, eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini de dile getirerek, şunları söyledi:

“Şöyle bir şey yok. Bir film çıkar ve o ülkenin çocukları bir anda küfür etmeye başlar. Biz de çocuk olduk. Birbirimizi kandırmayalım. Ben çocukken Cem Yılmaz vardı. Yaptığı esprileri okulda birebir kullanırdık. Bu kötü bir şey değil. Sosyal hayatımızda mizah ögesi olarak kullanırdık ama karakterimize ve kişiliğimize yerleşmezdi. Filmim ile bu tarz net ve kesin bir ilişki olduğuna inanmıyorum. Kurtlar Vadisi oldu da gençler bir şey yaptı diye düşünmüyorum. Bu zaten vardı. Kurtlar Vadisi'nden evvel gazetelerin üçüncü sayfalarında hiç cinayet haberi yok muydu? Mevcudu eleştirip, yok saymak yerine alternatifler çıkarmalıyız. Bu sadece sinema alanı için geçerli değil, mevcudu eleştirmek yerine alternatifler üretmeliyiz.”



Şahan Gökbakar, 2009 yada 2010 yılında serinin üçüncü filmini çekeceğini de sözlerine ekledi.





