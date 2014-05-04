Ben Affleck kumarhaneden atıldı

Oscarlı aktör Ben Affleck’in Las Vegas’taki bir kumarhaneden ‘kart saydığı gerekçesiyle atıldığı ve tekrar mekana girmesinin yasaklandığı iddia edildi.

Blackjack masasında oturan Affleck, yetkililerin dikkatini çekti. Hollywood Reporter sitesinin haberine göre, kumarhane görevlileri, ‘sizi durdurmalıyız çünkü çok iyisiniz’ dedi ve Affleck’i kart saymak suçuyla masadan uzaklaştırdı.

İlk olarak Affleck’in kumarhaneye girmesinin yasaklandığı iddia edildi ancak daha sonra sadece sadece Blackjack masasından uzaklaştırıldığı bildirindi. Kumarhaneden yapılan açıklamada ise, aktörün dilediği zaman tekrar gelebileceği sözlerine yer verildi.

41 yaşındaki Affleck, 2001’de aynı kumarhanede 800 bin dolar kazanmıştı.