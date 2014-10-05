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Dünya

Ben Affleck'ten İslamofobik sözlere tepki

ABD'li ünlü oyuncu Ben Affleck, komedyen Bill Maher'in programında çıkan tartışmada kullanılan İslam karşıtı ifadeleri 'ırkçı' ve 'iğrenç' olarak nitelendirdi

05 Ekim 2014 20:01

ABD’li oyuncu Ben Affleck, komedyen Bill Maher’in sunduğu "Real Time With Bill Maher" adlı programda, Maher ve yazar Sam Harris’le İslamofobi ve radikal İslam hakkında tartıştı.

Radikal'in haberine göre, tartışma esnasında Maher, Müslümanlığı “mafya üyesi olmaya” benzetti. Harris ise İslam’ın “kötü fikirlerle dolu” olduğunu ifade etti. İkili daha sonra Müslümanların büyük çoğunluğunun görüşlerinin cihatçılarla aynı radikallikte olduğunu söyledi. Bu sözler üzerine sinirlenen Affleck, “Bu söyledikleriniz çok çirkin. Bu iğrenç, bu ırkçılık” dedi.

 

‘Biz onları çok daha fazla kez öldürdük’

 

Uzun süre boyunca devam eden tartışmada, gazeteci Nicholas Kristof da Maher ve Harris’e tepki gösterdi. Malala Yusufzay’ı örnek gösteren Kristof’un açıklaması üzerine Affleck, “Ya da fanatik olmayan, kadınlara ceza vermeyen, yalnızca okula gitmek isteyen ve sizin Müslümanların yaptığını söylediğiniz şeylerin hiçbirini yapmayan bir milyardan fazla insana ne diyeceksiniz” ifadeleriyle gazeteciye destek verdi.

Affleck, konuşmasının devamında ABD’nin Irak işgalini de eleştirdi ve “Biz Müslümanların bizi öldürdüğünden çok daha fazla kez onları öldürdük” dedi.


 

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