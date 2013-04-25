Ben Affleck günde 1.50 dolarla geçinecek

Aktris Jennifer Garner ile evli olan, üç çocuk babası Affleck, “Live Below the Line Challenge” (Sınırın Altında Yaşama Hedefi) adlı kampanyaya destek vermek için servetini bir haftalığına bir kenara bırakacak.

'Günde 1.5 dolar harcayacak'

40 Affleck, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, “Dünyada 1.4 milyar kişi günde 1.50 dolardan daha az parayla hayatta kalmaya çalışıyor. Ben de Doğu Kongo için ‘Live Below the Line Challenge’ kampanyasına katılıyorum. Sen de katılacak mısın?” yazdı.

Söz konusu kampanya, 2010 yılında Affleck tarafından kurulan ve Doğu Kongo'da evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara yardım etmeyi amaçlayan "Doğu Kongo Girişimi" tarafından başlatılmıştı.