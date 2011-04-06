Ben Affleck, 170 bin Euroluk halı aldı

T24 - Hollywood starlarından Ben Affleck’in İstanbul’daki ilk durağı, ünlülerin halıcısı Hakan Evin’in Kapalıçarşı’daki dükkanı oldu. Oscar’lı oyuncu, aldığı halıları görüntülü telefonuyla eşi Jennifer Garner’a gösterdi.





Önceki gün İstanbul’a gelen ABD’li oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, ayağının tozuyla halıcıya gitti. Affleck, dünya liderleri ve yıldız sanatçılara sattığı Türk halıları ile adından söz ettiren, ‘ünlülerin halıcısı’ olarak da tanınan Hakan Evin’in Kapalıçarşı’daki dükkanını gezdi. Evin’e, kendisi gibi oyuncu olan eşi Jennifer Garner’ı kastederek “Patrona halı almamız lazım” diyen sanatçı, dükkanda bulunan halıları inceledi.



Pazarlık yaptı

Beğendiklerini seçtikten sonra “Bu halılar çok pahalı” deyip Evin’den indirim yapmasını isteyen Affleck, pazarlığın ardından altı tane halı satın aldı. Görüntülü telefonuyla eşini arayan ünlü oyuncu, halıları gösterip onun da onayını aldıktan sonra Evin’le birlikte dükkandan ayrıldı. Kapalıçarşı’yı keşfe çıkan ve elinden düşürmediği fotoğraf makinesiyle çevresini fotoğraflayan Affleck, çarşıda künefe de yedi ve “Bu tatlıya bayıldım” dedi.



* Antika İran Melayir halısı: 51.000 euro

* Antika İran kum işi ipek halı: 8.900 euro

* Antika Uşak halısı: 24.000 euro

* Antika Şiraz İran halısı: 24.000 euro

* Eski Hereke halısı: 20.000 euro

* Kayseri ipek halı: 39.882 euro



