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Spor

BELÖZOĞLU: ŞU AN İTİBARİYLE SERBEST BIRAKTILAR İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2011 20:13

-BELÖZOĞLU: ŞU AN İTİBARİYLE SERBEST BIRAKTILAR İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde bilgisine başvurulan Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, ''Şu an itibariyle serbest bıraktılar'' dedi.  Belözoğlu, adliyeden ayrılırken yaptığı açıklamada, basın mensuplarından soru sormamalarını isteyerek, ''Bilgimize başvurdular. Sabah itibariyle emniyette olsun, savcılıktaki arkadaşlar olsun bize gerçekten çok iyi davrandı, bizi ağırladılar. Şu an itibariyle serbest bıraktılar'' diye konuştu.  İfadelerine başvurulduğunu tekrarlayan Belözoğlu, şunları kaydetti: ''Bundan sonra da söyleyecek bir şey yok. Artık süreci hep beraber takip edeceğiz. Benden de çok fazla bir şey istemeyin. Zaten yeterince yorgunum. Yeterince şeyleri de söyledim içeride. Burada bize çok yakın davranan herkese çok teşekkür ederim.'' Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği Belözoğlu, daha sonra adliyenin kapısının önünde bekletilen özel aracına binerek adliyeden ayrıldı.

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