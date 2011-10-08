Belma Akçura'dan 'Devletin Kürt Filmi'

T24 - Gazeteci yazar Belma Akçura'nın "Devletin Kürt Filmi" adlı Postiga Yayınları'ndan çıkan kitabının genişletilmiş son baskısı raflardaki yerini aldı.





Türkiye, 88 yıldır çözemediği Kürt sorununu hala ve ısrarla gündeminde tutuyor. Belma Akçura "Devletin Kürt Filmi" kitabının genişletilmiş son baskısında sorunu çözmek değil, ertelemek üzerine politikalar üretildiği görüşünde.

Dört yıl önce Akçura “Bu savaş daha uzun sürecek” dedi, hala sürüyor.

Üç yıl önce “nasıl çözüleceğini yine raporlarla anlatacağız” dedi, her yıl olduğu gibi bu yılda raporlarla anlatılıyor.

Bir yıl önce “Amaç Kürt sorununu çözmek değil, ertelemek olabilir mi” diye sordu, sorun sürekli erteleniyor.

Kürt açılımından umutlananlara bir bakanın “Konuşmak ayrı mesele, gereğini yapmak ayrı mesele” sözlerini de hatırlatan Akçura kitabının son genişletilmiş baskısında bu kez “Artık sorunu raporlar değil pazarlıklarla çözeceğiz…” diyor.

Neden mi Devletin Kürt Filmi kitabının yeni baskısı bu sorulara yanıt bulmanız için yeni rapor ve belgelerle yeniden okurlarıyla buluştu...

Postiga Yayınları’ndan çıkan kitapta Türkiye’de Kürt sorunu üzerine yayımlanmış yeni raporlar, sorunu çözmek üzere yapılan gizli toplantılar, sorunu çözeceğiz derken sürekli erteleyen siyasiler… Her şey bu kitapta… “Film gibi” gerçekten …

