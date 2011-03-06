Bellucci Kanlıca'da fotoğraflandı

T24 - Monica Bellucci, 'Gergedan Mevsimleri' filminin çekimleri için geldiği İstanbul'da ilk kez görüntülendi.





İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin 'Gergedan Mevsimleri' filminin çekimleri için İstanbul'a gelen ünlü aktris Monica Bellucci, ilk kez AKŞAM tarafından görüntülendi.

Akşam gazetesimin haberine göre, Kanlıca'daki Ajia Otel'de kalan 47 yaşındaki yıldız, ilk gün otelden ayrılmayarak dinlenmişti. Dün sabah menajeriyle birlikte otelden çıkan Bellucci, fotoğraflarının çekilmesine aldırış etmedi. Filmin setine doğru yola çıkan ünlü aktrisin bineceği araçta bisküvi ve çikolatalar hazır bulunduruldu.

Ghobadi'nin yakın arkadaşı olan ünlü yıldız, İstanbul'a 6 kişilik ekibiyle geldi. Bellucci'nin hiçbir ücret almadan oynadığı filmde ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ve eşi Belçim Bilgin Erdoğan da rol alıyor.

Çekimleri gizlilikle yürütülen filmin Beykoz Riva Legend Otel'de bulunan setinden ilk fotoğraflar da ortaya çıktı. Erdoğan, Ferzan Özpetek'in yeni filminde Cem Yılmaz'la birlikte oynayacak olan Bellucci'yle, daha önce kamera karşısına geçmiş oldu. 2011 Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak Gergedan Mevsimleri, hapishaneye düşen İranlı bir kahramanın yaşam öyküsünü anlatıyor.



Altın kamera ödüllü

İran asıllı Kürt yönetmen Bahman Ghobadi, 'Sarhoş Atlar Zamanı' isimli filmiyle 2000 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Kamera Ödülü'ne layık görülmüştü. 43 yaşındaki yönetmen, yeni filmi için ilk olarak Beren Saat ve Kenan İmirzalıoğlu ile de görüşmüştü.



