-BELLERİVE: LÜZUM GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE GEREKEN YAPILIR PORT-AU-PRINCE/MİAMİ/OTTAWA (A.A) - 18.01.2011 - Haiti Başbakanı Jean-Max Bellerive, adanın eski diktatörü "Bebe Doc" lakaplı Jean-Claude Duvalier'nin adaya dönüşüyle ilgili olarak, "Hukuk yönünden lüzum görüldüğü takdirde gereken yapılır" dedi. Bellerive, başkent Port-au-Prince'teki Cumhurbaşkanlığı sarayında yaptığı basın toplantısında, 1986'da protestolar sonucu görevinden uzaklaştırılan ve Fransa'da sürgün hayatı yaşayan eski diktatör Jean-Claude Duvalier hakkında eğer şikayet olursa, ''adaletin ne gerekiyorsa onu yapacağını'' bildirdi. Haiti anayasasının sürgünü yasakladığını belirten Bellerive, "Yurtdışına kaçan her Haitili ülkesine geri dönmekti serbestir ve ülkesinde yargılanabilir, şu an söyleyeceklerim bu kadar" dedi. Babasının öldüğü 1971 yılından 1986'ya kadar Haiti'yi yöneten Duvalier'nin, neden döndüğü konusunda bir açıklama yapılmadı. -MİAMİ'DE OTURAN HAİTİLİLER UTANÇ DUYDUKLARINI BELİRTİLER- Eski diktatör Jean-Claude Duvalier'nin Haiti'ye geri dönmesi, ABD'nin Miami kentinde yaşayan Haitilileri öfkelendirdi. Miami Haitili kadınlar kuruluşunun başkanı Marleine Bastien, Duvalier'nin Haiti'ye geri dönmesini "utanç verici" olarak niteleyerek, "Duvalier diktatörlüğü döneminde ailemden 19 kişiyi kaybettim" dedi. Bastien, Duvalier'nin insan halklarını ihlal etmekten ve cinayetten yargılanması gerektiğini savundu. 79 yaşındaki Haitili Daniel Geffrard ise AFP'ye yaptığı açıklamada, "1976 yılında, Duvalier'nin "Tontons macoutes"'ları (Duvalier'nin özel milis gücü) insanları nasıl öldürdüklerini gördükten sonra Miami'ye geldim" şeklinde konuştu. -KANADA ENDİŞELİ- Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Cannon yaptığı açıklamada, Jean-Claude Duvalier'nin "Haiti'nin hassas bir demokrasi sürecinden geçtiği bir sırada adaya dönmesinin endişe verici" olduğunu belirtti. Cannon açıklamasında, "Haiti'deki bütün tarafları anayasayı, demokrasiyi, yasal düzeni ve insan haklarına saygı duymaya davet ediyoruz" dedi. Önemli bir Haiti topluluğu barındıran Kanada, 12 Ocak 2010 tarihinde meydana gelen deprem yüzünden harap olan Haiti'nin yeniden inşası için para sağlayan ülkelerden biri.