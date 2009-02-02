Belki tarihe geçerim



Galatasaray'ın İtalyan kalecisi Morgan De Santis, lig ve UEFA şampiyonluğu kazanılması halindne Taffarel gibi kenndisinin de Galatasaray'ın tarihine geçebileceğini söyledi.



Galatasaray'ın İtalyan file bekçisi Morgan De Sanctis, kariyerinde ilk kez şampiyonluğa oynayan bir ekibin birinci kalecisi olma fırsatı yakaladığını belirtti.



De Sanctis, Galatasaray Dergisi'nin şubat ayı sayısında yer alan açıklamalarında, sarı-kırmızılı takımın kalesinde görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Galatasaray'da oynamanın çok güzel olduğunu ifade eden İtalyan file bekçisi, ''Aslında şampiyonluk için oynayan bir takımda birinci kaleci olarak oynadığım ilk sene. Juventus'ta birinci kaleci olarak oynamadım. Udinese ise şampiyonluğa oynayan bir takım değildi. Şimdi bunu ilk kez Galatasaray'da yaşıyorum. Küçük takımda 20 tane top kurtaracağınıza, büyük takımda 3 tane kurtarmak daha iyi'' dedi.



Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve daha fazla kalmak istediğini belirten De Sanctis, Sevilla kalecisi Andres Palop'un takımdaki geleceğinin kendisini de etkileyeceğini belirterek, ''Öncelikle Sevilla ile Udinese arasında halledilmesi gereken konular var. Şu anda benim yapabileceğim Galatasaray'la daha çok maç kazanmaya çalışmak. Asıl önemlisi, gelecek sene Sevilla'da kaleci Andres Palop kalacaksa, ben oraya geri dönemem. Galatasaray'a gelirken, iki iyi kalecisi olduğu, ancak tecrübeli birini istedikleri söylendi. Sevilla'da ise durum farklıydı. Orada kaleci Palop var ve adamın şehrin ortasında heykeli dikili. Belki ben ondan iyi oynuyordum ama sakatlığı sonrası gelir gelmez oynamaya başladı. Bu sene bitince belki giderim. Belki ben buradayken lig ve UEFA şampiyonluğunu kazanırız. Taffarel gibi ben de Galatasaray'ın tarihine geçerim'' diye konuştu.



''BORDEAUX ZOR RAKİP''



Morgan De Sanctis, Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Fransız temsilcisi Bordeaux'un çok güçlü bir ekip olduğunu belirtti.



Galatasaray olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olduklarını ve Fenerbahçe Stadı'nda UEFA Kupası Finali oynama düşüncesinin çok güzel olduğunu anlatan İtalyan kaleci, ''Ama bu sadece düşünceyle olmuyor. İlk önce Bordeaux'yu elemeliyiz. Rakibimiz çok iyi bir takım ve bizim için zor bir kura. Hiç kolay olmayacak. Konsantre olup, elimizden gelen her şeyi sahaya koyarak oynamalıyız'' ifadelerini kullandı.



De Sanctis, Galatasaray'ın İtalya Ligi Serie A'da oynuyor olması halinde ilk 5 takım içinde kendisine yer bulabileceğini de ileri sürdü.

