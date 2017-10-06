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Beline sardığı kubar esrarla yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, polisin arama yaptığı otomobildeki 3 Suriyeli'den birinin beline sarılı halde 2 kilogram kubar esrar, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

06 Ekim 2017 02:29

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, polisin arama yaptığı otomobildeki 3 Suriyeli\'den birinin beline sarılı halde 2 kilogram kubar esrar, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Suriyeliler gözaltına alındı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kent merkezi girişinde sabit yol denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri, şüphe üzerine 33 SAB 771 plakalı otomobili durdu. Otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişiyi indirip üzerini arayan polis, birinin beline sarılı halde 2 kilogram kubar esrar ve kutu içinde uyuşturucu hap buldu. Şüphellieri ters kelepçe yapıp araçtan uzaklaştıran polis, siyah bir bond çanta içinde kendilerine ait pasaport ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 1400 ABD Doları ile bagajda 5 karton gümrük kaçağı sigara ve siyah çay ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

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