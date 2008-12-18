'Belim' dedi, parmaklarından oldu!

Burdur'un Altınyayla ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kadın, bel ağrısı şikayeti nedeniyle başvurduğu Gölhisar Devlet Hastanesi'nde geçirdiği operasyon sırasında yapılan hata nedeniyle ayak parmaklarında kangren oluştuğunu ve sol ayağının tüm parmaklarının kesildiğini öne sürdü.



Altınyayla ilçesinde yaşayan Zeynep Koçar, yaşadığı bel ağrıları nedeniyle başvurduğu Gölhisar Devlet Hastanesi'nde Ortopedi Uzmanı A.A'nın kendisine kalça çıkığı teşhisi koyduğunu anlattı.



Doktorunun önerisiyle bu hastanede ameliyata girdiğini belirten Koçar, ameliyattan çıktıktan 15-20 gün sonra sol ayak parmağında kararma oluştuğunu dile getirdi.



Buradan Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini, yapılan tetkiklerin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildiğini anlatan Koçar, yapılan incelemede ameliyat sırasında sinir ve atardamarının yanlışlıkla kesildiğini öğrendiğini kaydetti.



Zeynep Koçar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ikinci bir operasyonla sağ bacağından alınan damarın sol bacağına nakledildiğini, ancak bu operasyondan da sonuç alınamadığını belirtti.



Koçar, ayak parmağındaki kararmanın devam ettiğini, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kendisine ameliyat için ileri bir tarih verilmesi üzerine Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiğini söyledi.



Koçar, Isparta'da yapılan incelemelerde parmaklarında kangren oluştuğunun tespit edildiğini ve sol ayak parmaklarının tümünün kesildiğini bildirdi.



Zeynep Koçar'ın eşi Mehmet Koçar da, ameliyat hatası nedeniyle doktor A.A. hakkında Gölhisar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtıklarını, ancak dava sürecinde doktorun çalıştığı hastaneden istifa ettiğini öğrendiklerini ifade etti.



Mehmet Koçar, "Eşim yanlış ameliyat yüzünden parmaklarını kaybetti. Eşimi bu duruma düşüren kişiler hakkında hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



Burdur Sağlık Müdürü Hüseyin Özeren de, ameliyatı gerçekleştiren doktorun sözleşmeli olarak çalıştığını ve bu ameliyatın ardından görevinden istifa ettiğini kaydetti.



Doktor hakkında disiplin soruşturması yapıldığını ve kınama cezası verildiğini belirten Özeren, "Ameliyat esnasında sol ayak parmaklarını besleyen bir damar yanlışlıkla kesiliyor. Şu anda aile doktor hakkında dava açtı. Yasal süreç devam ediyor" dedi.

