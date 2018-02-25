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Spor

Belhanda'ya doğum günü sürprizi

İSTANBUL / DHA Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

25 Şubat 2018 21:39

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 
Bu arada antrenmanda 28 yaşına giren Younes Belhanda\'nın doğum günü Brezilya usulü kutlandı.
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00\'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30\'da Türk Hava Yolları\'na ait özel bir uçuşla İzmir\'e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Manisa\'ya geçerek karşılaşma için kampa girecek. 

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