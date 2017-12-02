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Spor

Belhanda'nın milli takıma inancı tam

''Biz oraya seyirci olmak için gitmiyoruz''

02 Aralık 2017 18:12

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Rusya'da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarında zor bir grupta mücadele edeceklerini fakat başarıya olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

 Belhanda, Dünya Kupası kura çekimi ve gruptaki şansları hakkında France Football dergisine değerlendirmelerde bulundu.

İspanya, Portekiz ve İran ile aynı grupta mücadele edecek Fas Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Belhanda, "İspanya ve Portekiz gibi iki büyük takımla eşleştik. Zor ve karmaşık bir mücadele olacağını biliyoruz. Tabii ki İran'ı da unutmamak lazım. Fakat İspanya ve Portekiz daha ciddi rakipler. Şampiyonanın tek maçlık ve eleme usulü olacağını hatırlatmak isterim. İyi bir hazırlıkla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ve Andres Iniesta gibi yıldızlarla mücadele etmenin bir futbolcunun kariyerinde olağanüstü bir durum olduğunu kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Hedefimiz grup elemelerinden çıkmak. Biz oraya seyirci olmak için gitmiyoruz." dedi.

İlk maçın turnuvada çok önemli olduğunu vurgulayan Belhanda, İran'ı yendikleri takdirde öz güven kazanarak iyi bir hava yakalayacaklarını ve bu şekilde yollarına daha avantajlı devam edeceklerini belirtti.

İran'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Fakat İspanya ve Portekiz, iki komşu ve iyi tanıdığımız ülke. Derbi havasında maçlar yapacağız." yorumunu yaptı.

Afrika ve Avrupa futbolu arasında karşılaştırma yapan Belhanda, Fas Milli Takımını oluşturan futbolcuların tamamına yakınının Avrupa liglerinde oynadığını, aynı oyun kültürüne sahip olduklarını ve bunu avantaja çevireceklerini kaydetti.

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