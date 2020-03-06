Belhanda sözleşme uzatmak istiyor

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi Younes Belhanda yönetimden şaşırtan bir talepte bulundu.



Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, sarı-kırmızılılarla temasa geçerek oyuncusunun isteğini iletti.

2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istedi. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.

Sarı kırmızılı yönetim, 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Belhanda'yı elden çıkararak bonservis geliri sağlamak istiyor.