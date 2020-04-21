Belhanda'dan maaş indirimi teklifine yanıt: Sözleşmemi uzatırsanız kabul ederim

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sözleşmesinin uzatılması durumunda maaşında indirime gidilmesini kabul edeceğini söyledi.

Yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'in ertelenmesi sonrası kulüpler mali olarak zor zamanlar geçirirken Galatasaray'da maaş indirimi için çalışmalar başladı.



Sarı kırmızılı kulüp, oyuncularından nisan ve mayıs aylarının maaşlarını almamalarını istedi.



Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Younes Belhanda bu teklife, "1 yıl kalan kontratımın uzatılması halinde indirimi kabul ederim" şeklinde yanıt verdi.

700 bin Euro'dan vazgeçmeye hazır

Falcao, Feghouli ve Muslera'dan sonra 3 milyon 350 bin Euro garanti ücreti ile sarıkırmızılı takımın en çok kazanan 4. oyuncusu olan Belhanda'ya nisan ve mayısta toplam 700 bin Euro maaş ödemesi yapılmak zorunda. Faslı 10 numara sözleşmesinin uzatılması halinde bu parayı almayacağını yönetime bildirdi.