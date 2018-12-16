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Dünya

Belgrad'da Vuçiç ve hükümet protestosu devam ediyor

Protestolara yaklaşık 40 bin kişi katıldı

16 Aralık 2018 13:03

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir araya gelen yaklaşık 40 bin kişi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve hükümet aleyhindeki protestolarını sürdürüyor.

Belgrad’da, çarşamba günü başlayan ve muhalefete karşı şiddet uygulanmasından Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile hükümetin sorumlu olduğunu iddia edenlerin protestosu, yaklaşık 40 bin kişilik katılımıyla devam ediyor. Sırbistan İttifakı (Saveza za Srbiju - SZS) temsilcileri, 'kanayan tişörtleri durdur' sloganlarıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Protesto gösterisinde, SDP partisi üyesi Oliver Ivanoviç'in öldürülmesinin yıl dönümü olan 16 Ocak'ta yeniden birleşme çağrısı da yapıldı.

(DHA)

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