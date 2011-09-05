-Belgrad'da bir cami kundaklandı BELGRAD (A.A) - 05.09.2011 - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen yıl ibadete açılan bir cami kundaklandı. Camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile cemaat tarafından söndürüldü. Belgrad'ın ''Borça'' semtinde geçen yıl ibadete açılan ve halen inşaat çalışmaları devam eden camiye, gece gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, caminin camlarını kırıp kapısını söktükten sonra yanlarında getirdikleri otomobil lastiğini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile cemaatin çalışması sonucu söndürüldü. Çıkan yangında, camide büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Cami imamı Muhammed Hociç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce ibadete açılan camiye birçok defa saldırı gerçekleştiğini, ancak yapılan son saldırıda büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Belgrad Müftüsü Muhammed Yusufspahiç de saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, bu iğrenç eylemin faillerinin yakalanması için yetkili kurumların hemen harekete geçmesini istedi. Sırbistan İslam Birliği de yaptığı yazılı açıklamada, camilerin tüm Müslümanları temsil ettiği vurgulanarak, ''Bir camiye yapılan saldırı, bütün Müslüman toplumuna yapılmış bir saldırıyla eşdeğerdir. Bu nedenle bu tür saldırıları gerçekleştiren fanatikler yakalanarak hak ettikleri cezayı almalıdır'' ifadelerine yer verildi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri de olayın tüm boyutlarıyla incelendiği ve faillerin yakalanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydetti.