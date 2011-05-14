-BELGRAD'DA ALKOL YASAĞI BELGRAD (A.A) - 14.05.2011 - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tüm iş yerlerinde gece yirmi ikiden sonra alkollü içki satışı yasaklandı. Belgrad Kent Konseyi ve Belediyesi'nin alkol bağımlılığı ile mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda saat 22.00'den sonra alkollü içki satışı yapan iş yerlerine 5 bin ile 75 bin dinar (yaklaşık 100-150 lira) arasında ceza kesilecek. Bu iş yerlerinde yasağa uyulup uyulmadığı belediye zabıtası ve müfettişleri tarafından denetlenecek. Belediye, ayrıca konutlara yakın alanlarda bulunan bar ve gece kulüplerinin ise gece 12.00'den sonra kapatılması konusunda karar aldı. Belediyenin aldığı bu kararlar dün itibariyle uygulamaya konuldu. Belgrad Kent Konseyi üyesi Jelyko Ojegoviç gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 yaş altındakilere alkollü içki yasağının bir süredir uygulandığı kentte, alınan yeni kararların halkın yararına olduğunu söyledi. Alınan bu karar özellikle erik rakısı (şlyivovitsa) içmeleriyle bilinen bazı Sırpların tepkisini çekti. Alınan bu kararı yetişkinlerin haklarının ihlali olduğunu savunan bazı Sırplar, gece kararı Belgrad'da protesto etti.