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Belgrad Ormanı'na kurulan çadır kumarhaneye baskın

İSTANBUL, (DHA) Belgrad Ormanı'nda çadır kurup kumar oynayanlara yapılan baskında 25 kişi gözaltına alındı

16 Kasım 2017 13:02

İSTANBUL, (DHA) Belgrad Ormanı\'nda çadır kurup kumar oynayanlara yapılan baskında 25 kişi gözaltına alındı. 

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belgrad Ormanı\'nda bir çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler önceki gece çadıra baskın düzenledi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi ile kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi. 24 kişi hakkında 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken; şüpheli hakkında da \'Kumar oynamaya yer ve mekan sağlamak\' suçlamasıyla adli işlem yapıldı. Çadır polis ekipleri tarafından söküldü. Çadırda bulunan kumar aletlerine el konuldu. 

\'Tombala\' oynamaya gelenlerin servislerle çadıra taşındığı tespit edildi. 

(FOTOĞRAF)

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