Belgrad Ormanı yasa dışı şekilde bırakılan hafriyatlar nedeniyle çöplüğe dönüştü!

İstanbul’un ciğerleri sayılan Belgrad Ormanı, yasa dışı şekilde bırakılan moloz ve hafriyatlar nedeniyle çöplüğe dönüştü. Yasal döküm alanını kullanmak için ton başına 4 lirayı vermekten kaçan kamyoncular, molozları geceleri Belgrad Ormanı ve Çiftalan köyünün çevresinde bulunan ormanlık alana döküyor.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Belgrad Ormanı’nın başı inşaat molozlarıyla belada. Bazı kamyonlar yasak olmasına rağmen moloz ve hafriyatı ormanlık alana boşaltıyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında binlerce konutun yıkılıp yeniden yapıldığı İstanbul’da ortaya çıkan hafriyat ve molozların dönüştürülmesi için İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (İSTAÇ) bağlı 14 hafriyat alanı bulunuyor. Binlerce kamyonun taşıdığı hafriyat ve molozlar bu sahalara boşaltılıyor. Bu alanlardan birisi de Eyüp’e Bağlı Çiftalan Hafriyat Döküm Sahası. Çiftalan’a dökülen hafriyat ve moloz için ton başına 4 lira ücret alınıyor. Kamyon şoförleri, Çiftalan Hafriyat Döküm Sahası’na gitmek için Belgrad Ormanı’ndan geçen Kemerburgaz - Çiftalan yolunu kullanıyor. Bazı kamyoncular ton başına alınan 4 lirayı ödememek için inşaat artığı malzemeleri gece geç saatlerde ormanın içine ve yol ortasına döküyor.

Gece döküyorlar

Kamyoncuların sadece Belgrad Ormanı’na değil, Çiftalan Köyü’nün çevresinde bulunan ormanlık alana da hafriyat ve moloz döktüğünü söyleyen bir görgü tanığı şunları anlatıyor: "Her gün buradan binlerce hafriyat kamyonu geçiyor. Bazı kamyoncular para vermemek için yolun kenarına ve ormanlık alana hafriyat ve moloz döküyor. Hatta yolun ortasına dökenler bile var. Kamyon, şoförleri gece saat 02.00’de, 03.00’te farlarını kapatıp hafriyat ve molozunu yol kenarına, ormanın içine döküyorlar. O saatte herkes uyuduğu için yakalanmıyorlar. Köy halkı olarak kaçak döküm yapan kamyoncuların yakalanmasını istiyoruz."

Şikâyet ettik

Çiftalan Köyü Muhtarı Harun Gürhanel şöyle konuşuyor: “Hafriyat ve molozun yol kenarına, ormanlık alana dökülmesiyle ilgili karakola ve jandarmaya şikâyette bulunduk. ‘40 ayak tipi’ dediğimiz kamyon her gece yol ortasına, ormanın içine moloz döküp kaçıyor. Molozları gördüğümüzde temizliyoruz. Ancak sabah kalktığımızda tekrar molozlarla karşılaşıyoruz. Önceki gün yolu açmak için yola dökülen molozu kepçeyle kaldırdık. Sabah aynı yere yine dökülmüş. Bir gecede üç dört kamyon döküyor.”

Yakalanırsa 150 bin lira ceza

Döküm sahalarının dışına hafriyat ve moloz dökmenin cezası ise ağır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre kaçak döküm yapan şahıslara 50 bin 975 lira para cezası, tüzel kişilere ise 150 bin 975 lira idari para cezası veriliyor.