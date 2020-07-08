Belgrad'da sayılar yükselince Koronavirüs önlemleri geri getirildi; polisle ve protestocular birbirine girdi

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sıkı Koronavirüs önlemlerinin tekrar yürürlüğe sokulmasının ardından protestocular parlamento binasının önünde toplandı. Polisle protestocular arasında arbede çıktı.

Salı akşam parlamentonun önüne giden protestoculara polis biber gazıyla müdahale etti. The Guardian'ın aktardığına göre bazı göstericilere fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi.

Polis sözcüsü, eylemcilerin memurlara taş, şişe ve diğer objeler fırlattığını belirtti.

Olaylarda 23 protestocu gözaltına alınırken 43 polis memurunun yaralandığı belirtildi. Olaylarda 17 de protestocu yaralandı.

Salı günü Sırbistan en yüksek Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının görüldüğü günü yaşadı. Ülkede 24 saatte 299 yeni vaka tespit edilirken 13 kişi de hayatını kaybetti. Bu rakamların ardından Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić, "Kimse bu sayıları kaldıramaz. Doktorlarımızı öldürmek istemiyoruz" dedi ve hafta sonu boyunca Koronavirüs önlemlerinin geri getirileceğini ifade etti. Yasakların sadece başkentte mi yoksa ülke genelinde mi olacağına bugün karar verilecek.