Belgeseldeki "Firavunlar gibi saltanat sürdüler, yediler, içtiler, kustular" sözlerine Atatürk'e hakaret davası

TRT Türk’te 10 Temmuz 2015’te yayınlanan Kendi Gökkubbemiz isimli belgeselde Osman Yüksel Serdengeçti’nin Atatürk ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına hakaret içeren Samsun konuşması hakkında kamu davası açıldı. Programdan TRT denetmeni İlyas Aksoy’un sorumlu olduğu belirtilen davanın iddianamesinde, Aksoy hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında, üç yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği belirtildi. İddianamede, suç basın yayın yoluyla işlendiği için Aksoy’a verilecek cezanın yarısı oranında arttırılması talep edildi. Belgeseli değerlendiren RTÜK, AKP’li ve MHP’li üyelerinin oylarıyla programın ifade özgürlüğü sayılmasına karar vermişti.

Serdengeçti’nin kendi sesinden yayınlanan konuşmada, “Onlar kendilerini yarı ilah sanıyorlardı. Yapanlar onlardı; yaratanlar onlardı. Partilerinden bahsederken ‘şerefli partimiz’ diyorlardı. On yılda on beş milyon genç yaratmışlardı. O kadar ileri fikirli, o kadar ileriye gidiyorlardı ki 400 yıllık mesafeyi 20 yıla sığdırmışlardır. Herşey onlarla başlıyordu. Şanlarla şereflerle dolu koskoca Türk tarihi istibdat, kapkara ortaçağdı. Tam 27 yıl tanrılar gibi konuştular. Firavunlar gibi saltanat sürdüler. Yediler, içtiler, kustular. Hususi vagonlar, yatlar… Sürgün ettikleri padişahların saraylarında şahane hayatlar, zevk eğlence alemleri, vur patlasın çal oynasın, her gün bayram, her gün seyran… Altta kalanın canı çıksın… Halkı ve köylüyü, ‘efendimiz sensin’ diye diye soydular” cümleleri dikkat çekmişti.

Ankara Barosu suç duyurusunda bulunmuştu

Ankara Barosu Başkanlığı, kamuoyunda infial yaratan belgeselle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu’nun suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Söz konusu belgeselin denetiminden TRT Denetmeni İlyas Aksoy’un sorumlu olduğunu belirleyen Başsavcılık, Aksoy hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Denetmen İlyas Aksoy’un, Atatürk’e hakaret suçunu düzenleyen Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, suç basın yayın yoluyla işlendiği için Aksoy’a verilecek cezanın yarısı oranında arttırılması talep edildi.

"Takipçisi olacağız"

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rencide eden, kurdukları Cumhuriyet’i açıkça aşağılayan ve toplumda ayrımcılık yaratan bir konuşmayı nesnel ölçütlerden uzak bir şekilde yayınlayarak suç işleyenlerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için dava sürecinin takipçisi olacağız” dedi.