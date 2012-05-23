Meslektaşına destek olmak için e-posta atan mühendis örgüt üyeliği suçundan tutuklandı!

İşten çıkarıldığı için İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) önünde direnişe geçen Cansel Malatyalı'ya destek için e-posta atan inşaat mühendisi Barış Önal, bu destek ve katıldığı basın açıklamaları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Çeşitli basın açıklamaları ile 1 Mayıs gösterilerine katılan inşaat mühendisi Barış Önal, "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklandı. Önal'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen eylemleri ise şaşkınlık yaratan cinsten. Tutuklama gerekçelerinden ikisi, hasta bir tutuklunun serbest bırakılması için düzenlenen basın açıklaması ile bir belgeselin gösterimine katılması. Önal'ın tutuklanmasının gerekçeleri arasında, İMO'da işten çıkarıldıktan sonra bina önünde oturma eylemine başlayan Cansel Malatyalı'ya e-posta ile destek vermesi de bulunuyor.

Ayça Söylemez'in bianet'te yer alan haberine göre, Önal, 8 Mayıs'ta Ankara'da gözaltına alındı ve 11 Mayıs'ta çıkarıldığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri olarak, 2011 ve 2012'de 1 Mayıs mitinglerine katılmak, "Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada Artı İvme" isimli dergisinin bürosuna gitmek, şimdi tahliye olmuş olan hasta tutuklu Yasemin Karadağ'ın serbest bırakılması için yapılan basın açıklamasına katılmak ve "Damında Şahan, Güler Zere" isimli belgeselin gösterimine gitmek gösterildi.

İMO önünde direnişini sürdüren Malatyalı'ya "destek vermek" de gerekçeler arasında sayıldı.

Önal, bu delillerle, Türk Ceza Kanunu (TCK) 314/2. maddesi uyarınca, "Devrimci Halk Kurutuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmak" ve Terörle Mücadele Kanunu 7/2. maddesi uyarınca, "örgüt propagandası yapmak" ile suçlanıyor.

Avukatı Evrim Deniz Karatana, 19 Mayıs'ta mahkemeye verdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde, "örgüt üyeliği için hiçbir somut delil sunulmadığını, 1 Mayıs mitingine yüz binlerce insanın katıldığını ve mitingle basın açıklamasına katılmanın örgüt propagandası delili olamayacağını" belirtti.

Ayrıca, tutuklanma gerekçesi olarak sadece kanun maddesinin yazıldığı, gerekçenin açık şekilde belirtilmediği de ifade edildi. Dosyadaki gizlilik kararı eleştirildi.

Dergi yasal, bürosuna gitmek suç

Dilekçede, Önal'ın bürosuna gittiği söylenen Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada Artı İvme dergisinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki meslek disiplinlerini kapsayan bir yayın yaptığı ifade edildi. Karatana, "Şimdiye dek 10 sayı yayınlanan derginin hiçbir sayısı hakkında el koyma ve yayın durdurma kararı verilmediği gibi içeriğinde yer alan hiçbir yazıya da dava açılmadı" dedi.

İtiraz dilekçesinde, Güler Zere belgeselinin de ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterildiği, Önal'ın gittiği gösterimde 350 kişinin daha olduğu ve belgeseli izlemenin propaganda olamayacağı vurgulandı. Önal'ın basın açıklamalarına katılarak Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan ifade özgürlüğü hakkını kullandığını altı çizildi.

Ulaştığımız İMO Genel Merkez, Önal'ın konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

Malatyalı halen direnişte

İMO Genel Merkezi'nin işten çıkardığı Malatyalı, işe geri alınmak için 31 Ocak'tan beri İMO binası önünde oturma eylemi yapıyor. İMO'da yaklaşık beş yıldır, temizlik ve çay servisi görevlisi olarak çalışan Malatyalı, "performans düşüklüğü" gerekçesiyle işinden atılmıştı. İşyerine açtığı mobbing ve işe iade davaları sürüyor.