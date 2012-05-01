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Kültür-Sanat

Belgesel için uçak düşürdüler

Dragonfly Film ve Television Productions şirketleri, bir belgesel çekimi için boş bir uçağı çöle düşürdü

01 Mayıs 2012 21:25

Dragonfly Film ve Television Productions şirketleri, bir belgesel çekimi için boş bir uçağı çöle düşürdü.

Uçak güvenliği konusunda hazırlanan belgesel için boş bir Boeing 727 Meksika’nın Sonoran çölüne düşürüldü. Geçtiğimiz Cuma günü çöle çakılan uçakta, çarpma şiddetini ve hayatta kalma olasılığını analiz etmek için cansız mankenler, çeşitli bilimsel donanım ve çok sayıda kamera yer aldı.
 
İki şirket tarafından gerçekleştirilen çakılma deneyi, Discovery Channel için çekilen bir belgesele konu olacak. Belgesel aynı zamanda Almaya’nın Pro Sieben ve İngiltere’nin Channel 4 kanallarında yayımlanacak.

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