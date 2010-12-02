Belgeleri sızdırdığı iddia edilen askerin konuşmaları ele geçti

T24 -

B. ManningLamo’nun “wired.com” sitesine gönderdiği 21 ve 22 Mayıs’taki yazışmalarda şu satırlar yer alıyor:M: Orduda istihbarat analistliği yapıyorum. Bağdat’ın doğusunda görevliyim. “Uyum sorunu” nedeniyle görevden alınmayı bekliyorum...M: 8 ay boyunca haftada 7 gün, günde 14 saat gizli bilgilere ulaşımınız olsaydı ne yapardınız? (Yazışmaların bir kısımının eksik olduğu ve Manning’in bu kısımlarda Wikileaks’e 260 bin gizli diplomatik yazışma ile Irak ve Afganistan’daki iki saldırının görüntülerini verdiğini söylediği anlaşılıyor)M: Bunu sana itiraf ettiğime inanamıyorum. Malzeme ofisinde çalışmadığım zamanlarda (görevden uzaklaştırıldığım için artık istihbarat bölümünde değilim) deli gibi ilaç kullanıyorum. (Eksik yazışmalarda, Manning’in Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’la bağlantısını anlattığı anlaşılıyor.)M: Ben gönüllü sayılmam, kaynağım. Üst düzey bir kaynağım... Assange’la bir ilişki geliştirdim...Lamo: Wikileaks’teki rolün ortaya çıkma tehlikesi altına girerse ne yaparsın?M: (Fort Hood üssünde 13 kişiyi öldürmekle suçlanan) Nidal Hassan’a benzetilirim. Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. CD’lere o kadar çok bilgi yükledik ki... Bunu herkes yaptı. Hepsini açık açık yaptık.L: Belgeleri bu şekilde mi aldın?M: Bir müzik CD-RW ile geliyordum. Üzerinde “Lady Gaga” gibi bir şey yazılıydı... müziği siliyordum... üzerine sıkıştırılmış dosyaları yüklüyordum. Kimse şüphelenmedi. Herkes köşesinde oturuyordu. Müzik videoları ya da patlayan binaları izliyorlardı. Bilgi Güvenliği bölümünün nasıl çalışmaması gerektiğinin mükemmel bir örneğiydi. Amerikan tarihinin muhtemelen en büyük bilgi sızdırmasını yaparken Lady Gaga’nın Telephone şarkısını dinleyip dudaklarımı oynatıyordum. Her şey çok basit ve gösterişsizdi. Zayıf sunucular, zayıf fiziksel güvenlik, zayıf karşı-istihbarat, özensiz sinyal analizi... Yani kusursuz fırtına...M: Bu üzücü. Yani, ya ben daha kötü niyetli biri olsaydım... Rusya’ya ya da Çin’e satabilirdim, servet kazanırdım.L: Neden yapmadın?M: Çünkü bunları halkın bilmesi gerekiyorL: Diplomatik yazışmaları kastediyorumM: Bunlar kamu malıM: Herkesin bilgiye erişimi olmalıM: Başka bir devlet bu bilgileri kendi çıkarı için kullanırdı.M: Ben bir “korsan”, “sistem kırıcı”, “korsan eylemci”, “sızdırıcı” sayılır mıyım bilmiyorum. Ben sadece benim...