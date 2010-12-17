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Dünya

Belgeleri sızdıran 'asıl' kahraman, hasta oldu

Wikileaks'te yayımlanan belgeleri sızdıran hapisteki Amerikalı asker Bradley Manning'in sağlığının bozulduğu bildiriliyor.

17 Aralık 2010 02:00

T24 - Wikileaks'te yayımlanan belgeleri sızdıran hapisteki Amerikalı asker Bradley Manning'in sağlığının bozulduğu bildiriliyor.

Gizli ABD belgelerini sızdırmakla suçlanan istihbarat uzmanı Manning, Virginia'daki bir askeri üste tutuluyor ve 52 yıl hapis cezası istemiyle karşı karşıya bulunuyor.

Guardian'daki habere göre, 7 ay önce tutuklanan Manning'i ayda iki kez ziyaret eden Bostonlu bilgisayar uzmanı David House, son birkaç haftadır Manning'in ruhsal ve fiziksel sağlığında kötüleşme gördüğünü söyledi.

House, Manning'in uzun süre tecritte bulunmasının akıl ve ruh sağlığını, cezaevi düzenlemeleri yüzünden hareket kabiliyetinin sınırlanmasının da fiziksel sağlığını etkilediğini belirtti.

Arkadaşları ve destekçileri ayrıca, kendilerinin de ABD ajanlarının taciz, yıldırma ve suistimalinin hedefi olduklarını iddia ediyorlar.

Manning'in, dünyada büyük yankı uyandıran ABD'nin gizli belgelerini, üzerinde "Lady Gaga" yazılı CD'lere kaydederek dışarı çıkardığı belirtiliyor.

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