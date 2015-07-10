Müşterileri arasında Türk polisinin de bulunduğu casus yazılım satan İtalyan şirket Hacking Team’in hacklenmesini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8.5 yıl süresince yabancı istihbarat birimlerince dinlendiğini öne sürdü. Bu konudaki belgeleri gördüklerini savunan Aksünger, “Süleyman Şah ile ilgili Alman Focus dergisi ‘bunu NSA yaptı’ dediğinde altına ciddi şekilde bakmak lazım” dedi. Aksünger, "Fuat Avni’yi de merak mı ediyorsunuz bundan sonra?" diye sordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerikan istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından 8.5 yıl boyunca 24 saat dinlendiğini iddia etti. Müşterileri arasında Türk polisinin de bulunduğu casus yazılım satan İtalyan şirket Hacking Team’in kendisinin hacklenmesini değerlendiren Aksünger, “Böyle programlar aracılığıyla bilgisayarlarda da bu programları kurabiliyorsunuz. Artık dünyanın başı belada. Bunu çok önceden de söyledik. Bunların önlenmesi çok kolay değil. Ama müeyyidelerin alınması ve kuralların, kaidelerinin konulması çok önemli.” dedi. Casusluk programların gelişmiş ülkeler yerine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere pazarlandığını ifade eden Aksünger, emniyet birimlerin casusluk programlarının alımında amatörce davrandıklarını örnekleriyle anlatarak ülke güvenliğinin zafiyete sokulduğunun altını çizdi.

'Belgeleri gördük, Erdoğan’ı 8.5 sene 24 saat dinlemişler'

Aksünger, şunları kaydetti: “Amerikan kıtası ile Avrupa kıtasını birleştiren tüm büyük optiklerin geçtiği yer İngiltere’den çıkıyor. Ve Silikon Vadisi’ndeki firmaların yüzde 90’ı NSA ile çalışıyor ve bunlara ‘arka kapı’ açmış. Yani, tüm verileri çekebiliyorlar. Bugün önünüzdeki bilgisayardaki her şeyi çekebilecek hale gelmişler. Erdoğan’ı 8.5 sene boyunca 24 saat boyunca dinlemişler. Bu, belgelerde var. Belki, şuanda ortalıkta dolaşmıyor olabilir ama biz bu belgeleri gördük. Bu kadar bir zafiyet varken ortada, buna hiçbir şey yapmamak Türkiye’yi gerçek bir güvenlik zafiyetine sokmak demektir.”

'Focus dergisinin açıklamasının altına iyice bakmak lazım'

Alman Focus dergisinde yayınlanan, 'Türk Dışişleri Bakanlığı'nda geçen yıl Mart ayında Suriye'ye muhtemel bir askeri müdahalenin ele alındığı gizli Suriye zirvesini dinleyen, Amerikan istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansı'ydı (NSA)' şeklindeki makaleye hatırlatan Aksünger, “24 saat boyunca Merkel’in bile telefonlarını dinlemişler zaten. Kaldı ki, Recep Tayyip Erdoğan’ı 8.5 yıl boyunca tüm her şeyini dinlemişler. Belki, bazı problemler de buradan kaynaklanıyor olabilir. Bazı açıklamalar da buradan geliyor olabilir. Aynen, Süleyman Şah ile ilgili konu olduğunda Alman Focus dergisinin açıklamasının ‘bunu NSA yaptı’ dediğinde altına iyice, ciddi şekilde bakmak lazım." dedi.

'Erdal Aksünger: Fuat Avni’yi merak mı ediyorsunuz?'

“NSA’de Türkiye’de 10 bine yakın kişi var. Diyelim ki 500 kişiyi dinliyorlardı ya datasını toparlıyorlardı bu onların kontakta olduklarıyla birlikte 10 bin kişiyi buluyor. Bunlardan bir tanesi de Recep Tayyip Erdoğan.” diyen Aksünger, “Eğer Süleyman Şah Türbesi ile ilgili konuşmalar, Hakan Fidan, diğer başbakan yardımcısı arkadaşların konuşmaları NSA tarafından bir yerlerle yansıtılmışsa bilgilerin hepsi onlarda vardır zaten. Fuat Avni’yi de merak mı ediyorsunuz bundan sonra?” diye sordu.

Aksünger, Meclis’te konu ile bir araştırma komisyonun acilen kurulması gerektiğini söyledi.