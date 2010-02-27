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Belgedeki imza Tatar'ın değilmiş!

Hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkartılmasına neden olan belgede imzası olduğu ileri sürülünce intihar etmişti

27 Şubat 2010 02:00

T24 - Hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkartılmasına neden olan belgede imzası olduğu ileri sürülünce intihar etmişti

Eski ve yeni Deniz Kuvvetleri komutanlarına suikast soruşturması kapsamında hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkartılınca intihar eden Deniz Kurmay Yarbay Ali Tatar’a ait olduğu iddia edilen suikast notundaki el yazısının Tatar’a ait olmadığı belirlendi. Gölcük’te deniz teğmenlerin kaldığı lojmanda bir buzdolabının arkasında bulunan nottaki el yazısı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi.


Uyuşturucu izi de yok

Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, kardeşi toprağa verildikten 19 gün sonra tamamlanan raporda belgelerdeki yazının kardeşine ait olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Tatar, “Yazı diğer adı geçen insanların da değil. Peki kimin?” diye sordu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan teğmenler, uyuşturucu kullanmak ve satmakla da suçlanmıştı. Ahmet Tatar “Bu teğmenlerin hepsine idrar tahlili yapılmış Adli Tıp Kurumu’nda. Uyuşturucu kullandıklarına dair hiçbir şey bulunamadı. Bu iddianamenin içerisinde var. Fakat bunların hepsinin siciline bu iddialar işlendi” diye konuştu.


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