'Belge gelirse değerlendiririz'

T24 - YSK Başkanı Ali Em, “Yasadan doğan itiraz süresi var. Siyasi partilerle ilgili adayların itiraz süresi farklı, bağımsızların farklı.



Bağımsız adayların itirazları olur mu, olmaz mı bunları değerlendireceğiz” dedi.Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dün akşamki toplantısının ardından bağımsız adaylardan bazıları için iptalden dönüş sinyali geldi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



YSK Başkanı Ali Em, kararlarının siyasi olmadığını, YSK’nın bağımsız bir kurum olduğunu söyledi. Em, “Bazı bağımsızların memnu haklarının iadesi konusunda belge getirdiklerinde yeniden milletvekili adayı olup olamayacakları” sorusu üzerine, “Bunları değerlendireceğiz. Yasadan doğan itiraz süresi var. Siyasi partilerle ilgili adayların itiraz süresi farklı, bağımsızların ki farklı. Bağımsız adayların itirazları olur mu, olmaz mı bütün bunları değerlendireceğiz” dedi.



Em, “Bu adaylar için bir açık kapı mı bırakılıyor?” sorusunu “Sürelerin geçmesi lazım. Süreler geçtikten sonra gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Bize her zaman başvuru olur” diye yanıtladı. “Adayların eksik belgelerini tamamlamaları halinde adaylıklarının söz konusu olup olamayacağı” sorusu üzerine de Em, “Değerlendireceğiz. Şimdi ‘şöyle, şöyle’ demem mümkün mü?” diye konuştu.





'Veto değil iptal'



“YSK’nın kararı veto olarak değerlendiriliyor. Siyasi bir karar olduğu yönünde eleştiriler var” anımsatması üzerine Başkan Em, “Kararımız veto değil iptal kararı, siyasi bir karar vermedik. Siyasi olur mu? Gerekçelerimizde hepsi var. YSK bağımsız bir kurum” dedi. “YSK bu kişilerle ilgili ‘aday olamazlar’ mı dedi, yoksa ‘başvurular mı eksik’ dedi” sorusuna üzerine Em, “Değişik değişik. Mesela Şerafettin Efe adlı aday teminatı yatırmamış. Yatırırsa da süre geçti” diye konuştu.





'Kararımız belli açıklama yapmam'



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, 12 bağımsız milletvekili adayının, adaylıklarının iptal edilmesine ilişkin, “Kararımız belli” dedi. Em, dün sabah YSK’ya gelişinde gazetecilerin soruları üzerine, Kurul’un, “12 bağımsız milletvekili adayının aday olamayacaklarına” ilişkin kararının açık olduğunu söyledi. Em, “Kararımız belli, bunun dışında bir açıklama yapmayacağım” diye konuştu. YSK’nın iptale ilişkin kararı ilgili il seçim kurullarına gönderildi.







