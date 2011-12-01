-Belgacom Spirou: 62 - Anadolu Efes: 66 ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Basketbolda, THY Avrupa Ligi (C) Grubunda yer alan Anadolu Efes, 7. maçında Belçika'nın Belgacom Spirou takımını 66-62 yendi. Charleroi kentindeki RTL Spiroudome Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodu 18-14 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta Anadolu Efes karşısında sadece 8 sayı üretebilen Belgacom Spirou, farkın açılmasına engel olamadı. Anadolu Efes, devre arasına 37-22 önde girdi. 3. periyotta toparlanan ve Anadolu Efes'e nazaran daha iyi bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip, farkı eritmeyi başardı. 3. periyotta 52-43 Türk temsilcisinin üstünlüğüyle geçilirken, son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, maçtan 66-62 galip ayrılmayı başardı. Anadolu Efes'te Dusko Savanovic 16, Stanko Barac 12, Sasha Vujacic de 10 sayıyla çift haneli rakama ulaşan oyuncular oldu. Belgacom Spirou'da ise Demond Mallet 21 sayıyla maçın yıldızı olmasına rağmen takımını yenilgiden kurtaramadı. Anadolu Efes, gruptaki 8. maçını, 7 Aralık Çarşamba günü sahasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımıyla yapacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.